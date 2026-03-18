Złoty chłopak, odcinek 256: Diyar zrywa z Feritem, a Seyran zamieszkuje w domu przebiegłej teściowej

W poprzednim odcinku „Złotego chłopaka” (255) Seyran oglądała z Feritem rezydencję i zdecydowała się ją wynająć bez konsultacji z Sinanem. Za to Sinan okłamał ukochaną, żeby tylko zostać z matką w domu i się nie wyprowadzić. Dziadek Diyar postawił jej warunek – zaakceptuje Ferita, jeśli on przyjdzie prosić o jej rękę. Seyran jednak zdecydowała się współpracować z Feritem nad nową kolekcją biżuterii. Kazim wypytywał Abidina o jego pochodzenie.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 256

Kazim postanawia poznać prawdę na temat pochodzenia Abidina. Seyran zgadza się zamieszkać z mężem w domu jego matki i chce to wykorzystać przeciwko niemu. Diyar zrywa z Feritem i tłumaczy swojej babci, że bała się, że nie będzie chciał się z nią ożenić, dlatego wolała odejść. Ferit jest zły i zraniony tym zerwaniem. Sinan potajemnie planuje definitywnie zamknąć temat wynajętego domu, a w rezydencji Ayla od pierwszych chwil subtelnie pokazuje Seyran, że to ona ustala zasady i kontroluje syna.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 26 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 256. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

Çetin Tekindor jako Halis Korhan

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı jako Abidin

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ jako Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar jako Şefika

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak jako Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet