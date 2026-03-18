Złoty chłopak, odcinek 256: Diyar zrywa z Feritem, a Seyran zamieszkuje w domu przebiegłej teściowej

Joanna Dembek
2026-03-18 13:29

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne emocjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów, które zaskoczą niejednego widza tureckiego hitu! Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znów da o sobie znać? Sprawdź streszczenie nowego 256. epizodu i daj się zabrać w podróż pełną dramatu i intryg.

W poprzednim odcinku „Złotego chłopaka” (255) Seyran oglądała z Feritem rezydencję i zdecydowała się ją wynająć bez konsultacji z Sinanem. Za to Sinan okłamał ukochaną, żeby tylko zostać z matką w domu i się nie wyprowadzić. Dziadek Diyar postawił jej warunek – zaakceptuje Ferita, jeśli on przyjdzie prosić o jej rękę. Seyran jednak zdecydowała się współpracować z Feritem nad nową kolekcją biżuterii. Kazim wypytywał Abidina o jego pochodzenie.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 256

Kazim postanawia poznać prawdę na temat pochodzenia Abidina. Seyran zgadza się zamieszkać z mężem w domu jego matki i chce to wykorzystać przeciwko niemu. Diyar zrywa z Feritem i tłumaczy swojej babci, że bała się, że nie będzie chciał się z nią ożenić, dlatego wolała odejść. Ferit jest zły i zraniony tym zerwaniem. Sinan potajemnie planuje definitywnie zamknąć temat wynajętego domu, a w rezydencji Ayla od pierwszych chwil subtelnie pokazuje Seyran, że to ona ustala zasady i kontroluje syna.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 26 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 256. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
Galeria zdjęć 9
Streszczenia seriali
Złoty chłopak
tureckie seriale