Złoty chłopak, odcinek 255: Sinan i Seyran okłamują się nawzajem. Ich miłość zostaje wystawiona na próbę

W poprzednim odcinku „Złotego chłopaka” (254) W poprzednim odcinku Esme zwierzyła się Kazimowi, że Ayla ją odwiedziła i stwierdziła, że Seyran nie jest godna jej syna. Kazim obiecał się z nią rozprawić. Ayla wciąż knuła, jak rozdzielić Seyran i Sinana. Dopuściła się podstępu, żeby zatrzymać syna w domu. Ferit pomógł Seyran znaleźć dom, w którym dziewczyna miała zamieszkać z mężem, robiąc to w tajemnicy przed Sinanem. Dziadek Diyar nie akceptował jej związku z Feritem. Sinan bał się zostawić matkę samą w domu.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 255

Seyran ogląda z Feritem rezydencję i decyduje się ją wynająć bez konsultacji z Sinanem. Za to Sinan okłamuje ukochaną, żeby tylko zostać z matką w domu i się nie wyprowadzić. Dziadek Diyar stawia jej warunek. Zaakceptuje Ferita, jeśli on przyjdzie prosić o jej rękę. Seyran jednak decyzuje się współpracować z Feritem nad nową kolekcją biżuterii. A Kazim wypytuje Abidina o jego pochodzenie.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 25 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 255. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet