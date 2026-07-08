Droga do tego dramatu zaczęła się w momencie, który miał być najszczęśliwszym dniem dla całej rodziny. Jeszcze niedawno Seyran dzieliła się z Feritem radosną nowiną o ciąży, a wszyscy hucznie świętowali ukończenie przez nią studiów. Sielankę po czteroletnim przeskoku czasowym brutalnie przerwało wyjście ze szpitala psychiatrycznego niebezpiecznego Karama oraz nagłe, zagadkowe zniknięcie Duru i Hatice. Choć w sprawę natychmiast zaangażowano policję, a Ferit wraz z Abidinem rzucili podejrzenia na Karama oraz Saffeta, przeszukanie posiadłości wrogów nie przyniosło żadnych dowodów. Sytuacja przed nowym odcinkiem stała się krytyczna.

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Medialne piekło i desperacki krok Ferita

W 330. odcinku serialu „Złoty chłopak” czas zacznie nieubłaganie uciekać na niekorzyść zaginionych dzieci. Suna, wycieńczona dniami pełnymi płaczu i niepewności, zacznie powoli tracić wiarę w to, że jeszcze kiedykolwiek przytuli dziewczynki. Oliwy do ognia doleje fakt, że sprawa przestanie być wewnętrznym sekretem Korhanów. Informacje o porwaniu dzieci z wpływowej rodziny przedostaną się do prasy, a media natychmiast zaczną żyć tym potwornym skandalem, oblegając rezydencję.

Widząc załamanie bliskich i opieszałość służb, Ferit uzna, że nie może dłużej bezczynnie czekać. Przekonany, że za uprowadzeniem stoją jego dawni wrogowie, posunie się do ostateczności. Młody Korhan zorganizuje porwanie Tarika! Ferit uwięzi mężczyznę i przy użyciu siły oraz groźb spróbuje zmusić go do wyznania, gdzie przetrzymywane są dzieci. Czy ta ryzykowna i nielegalna akcja przyniesie oczekiwany skutek?

Hatice wraca do domu i wyjawia prawdę

Podczas gdy Ferit będzie prowadził swoje brutalne przesłuchanie, na innym froncie dojdzie do niespodziewanego przełomu. Policji uda się w końcu wpaść na trop i odnaleźć Hatice! Dziewczynka, cała i zdrowa, zostanie bezpiecznie przetransportowana i oddana w ramiona roztrzęsionej rodziny. Radość z powrotu jednego dziecka zostanie jednak natychmiast przyćmiona troską o drugie – Duru wciąż będzie bowiem zaginiona.

Gdy emocje nieco opadną, Hatice złoży zeznania, które rzucą zupełnie nowe światło na całe porwanie. Dziewczynka z przejęciem opowie dorosłym, że zdołała wyrwać się z rąk porywaczy tylko dlatego, że to właśnie Duru wykazała się ogromną odwagą i pomogła jej uciec! Gdzie teraz znajduje się bohaterska Duru i czy Korhanowie zdążą ją uratować, zanim porywacze zorientują się, że Hatice zniknęła?

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek 9 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 330 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet