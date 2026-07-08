Złoty chłopak, odcinek 330: Media żyją porwaniem dziewczynek! Hatice zdradzi, kto pomógł jej uciec [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-07-08 21:12

Paraliżujący strach, medialna burza i desperackie kroki w obliczu bezradności – tak w skrócie zapowiada się 330. odcinek tureckiego hitu „Złoty chłopak”. Po tym, jak z rezydencji Korhanów w tajemniczych okolicznościach zniknęły mała Duru oraz Hatice, rezydencja zamieniła się w piekło. Gdy oficjalne śledztwo utknie w martwym punkcie, a zrozpaczona Suna zacznie tracić wszelką nadzieję, Ferit postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i porwie Tarika. Prawdziwy przełom nastąpi jednak wtedy, gdy policja odnajdzie Hatice, a dziewczynka wyjawi szokujące kulisy swojej ucieczki.

Droga do tego dramatu zaczęła się w momencie, który miał być najszczęśliwszym dniem dla całej rodziny. Jeszcze niedawno Seyran dzieliła się z Feritem radosną nowiną o ciąży, a wszyscy hucznie świętowali ukończenie przez nią studiów. Sielankę po czteroletnim przeskoku czasowym brutalnie przerwało wyjście ze szpitala psychiatrycznego niebezpiecznego Karama oraz nagłe, zagadkowe zniknięcie Duru i Hatice. Choć w sprawę natychmiast zaangażowano policję, a Ferit wraz z Abidinem rzucili podejrzenia na Karama oraz Saffeta, przeszukanie posiadłości wrogów nie przyniosło żadnych dowodów. Sytuacja przed nowym odcinkiem stała się krytyczna.

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Medialne piekło i desperacki krok Ferita

W 330. odcinku serialu „Złoty chłopak” czas zacznie nieubłaganie uciekać na niekorzyść zaginionych dzieci. Suna, wycieńczona dniami pełnymi płaczu i niepewności, zacznie powoli tracić wiarę w to, że jeszcze kiedykolwiek przytuli dziewczynki. Oliwy do ognia doleje fakt, że sprawa przestanie być wewnętrznym sekretem Korhanów. Informacje o porwaniu dzieci z wpływowej rodziny przedostaną się do prasy, a media natychmiast zaczną żyć tym potwornym skandalem, oblegając rezydencję.

Widząc załamanie bliskich i opieszałość służb, Ferit uzna, że nie może dłużej bezczynnie czekać. Przekonany, że za uprowadzeniem stoją jego dawni wrogowie, posunie się do ostateczności. Młody Korhan zorganizuje porwanie Tarika! Ferit uwięzi mężczyznę i przy użyciu siły oraz groźb spróbuje zmusić go do wyznania, gdzie przetrzymywane są dzieci. Czy ta ryzykowna i nielegalna akcja przyniesie oczekiwany skutek?

Hatice wraca do domu i wyjawia prawdę

Podczas gdy Ferit będzie prowadził swoje brutalne przesłuchanie, na innym froncie dojdzie do niespodziewanego przełomu. Policji uda się w końcu wpaść na trop i odnaleźć Hatice! Dziewczynka, cała i zdrowa, zostanie bezpiecznie przetransportowana i oddana w ramiona roztrzęsionej rodziny. Radość z powrotu jednego dziecka zostanie jednak natychmiast przyćmiona troską o drugie – Duru wciąż będzie bowiem zaginiona.

Gdy emocje nieco opadną, Hatice złoży zeznania, które rzucą zupełnie nowe światło na całe porwanie. Dziewczynka z przejęciem opowie dorosłym, że zdołała wyrwać się z rąk porywaczy tylko dlatego, że to właśnie Duru wykazała się ogromną odwagą i pomogła jej uciec! Gdzie teraz znajduje się bohaterska Duru i czy Korhanowie zdążą ją uratować, zanim porywacze zorientują się, że Hatice zniknęła?

Zatroskana Seyran przytula odnalezioną Hatice. O emocjonującym odcinku serialu Złoty chłopak przeczytasz na Eska.
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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek 9 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 330 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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