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Droga do tego dramatu zaczęła się w momencie, który miał być najszczęśliwszym dniem dla całej rodziny. Jeszcze niedawno Seyran dzieliła się z Feritem radosną nowiną o ciąży, a wszyscy hucznie świętowali ukończenie przez nią studiów. Sielankę po czteroletnim przeskoku czasowym brutalnie przerwało wyjście ze szpitala psychiatrycznego niebezpiecznego Karama oraz nagłe, zagadkowe zniknięcie Duru i Hatice. Choć w sprawę natychmiast zaangażowano policję, a Ferit wraz z Abidinem rzucili podejrzenia na Karama oraz Saffeta, przeszukanie posiadłości wrogów nie przyniosło żadnych dowodów. Sytuacja przed nowym odcinkiem stała się krytyczna.
Medialne piekło i desperacki krok Ferita
W 330. odcinku serialu „Złoty chłopak” czas zacznie nieubłaganie uciekać na niekorzyść zaginionych dzieci. Suna, wycieńczona dniami pełnymi płaczu i niepewności, zacznie powoli tracić wiarę w to, że jeszcze kiedykolwiek przytuli dziewczynki. Oliwy do ognia doleje fakt, że sprawa przestanie być wewnętrznym sekretem Korhanów. Informacje o porwaniu dzieci z wpływowej rodziny przedostaną się do prasy, a media natychmiast zaczną żyć tym potwornym skandalem, oblegając rezydencję.
Widząc załamanie bliskich i opieszałość służb, Ferit uzna, że nie może dłużej bezczynnie czekać. Przekonany, że za uprowadzeniem stoją jego dawni wrogowie, posunie się do ostateczności. Młody Korhan zorganizuje porwanie Tarika! Ferit uwięzi mężczyznę i przy użyciu siły oraz groźb spróbuje zmusić go do wyznania, gdzie przetrzymywane są dzieci. Czy ta ryzykowna i nielegalna akcja przyniesie oczekiwany skutek?
Hatice wraca do domu i wyjawia prawdę
Podczas gdy Ferit będzie prowadził swoje brutalne przesłuchanie, na innym froncie dojdzie do niespodziewanego przełomu. Policji uda się w końcu wpaść na trop i odnaleźć Hatice! Dziewczynka, cała i zdrowa, zostanie bezpiecznie przetransportowana i oddana w ramiona roztrzęsionej rodziny. Radość z powrotu jednego dziecka zostanie jednak natychmiast przyćmiona troską o drugie – Duru wciąż będzie bowiem zaginiona.
Gdy emocje nieco opadną, Hatice złoży zeznania, które rzucą zupełnie nowe światło na całe porwanie. Dziewczynka z przejęciem opowie dorosłym, że zdołała wyrwać się z rąk porywaczy tylko dlatego, że to właśnie Duru wykazała się ogromną odwagą i pomogła jej uciec! Gdzie teraz znajduje się bohaterska Duru i czy Korhanowie zdążą ją uratować, zanim porywacze zorientują się, że Hatice zniknęła?
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek 9 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 330 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet