Oszustwa na seniorach w Krotoszynie. Podejrzany 43-latek został zatrzymany

Oszustwo metodą na funkcjonariusza ABW w Krotoszynie

Do pierwszego zdarzenia doszło 21 czerwca 2026 roku, kiedy sprawcy skontaktowali się telefonicznie z seniorką z Krotoszyna. Osoby dzwoniące podawały się kolejno za pracownika poczty oraz funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przekonując kobietę o zagrożeniu jej oszczędności. Poszkodowana postępowała zgodnie z instrukcjami i wyrzuciła przez balkon kopertę z gotówką, kartami płatniczymi oraz numerami PIN. Przestępcy zabrali przesyłkę i użyli kart do wypłaty pieniędzy w bankomatach na terenie Wrocławia, co doprowadziło do straty 49 530 zł.

Wyłudzenie pieniędzy pod pretekstem wypadku syna

Kilka dni później, 25 czerwca 2026 roku, oszuści działali przy wykorzystaniu innej legendy, podając się za policjanta oraz syna kolejnego mieszkańca. Senior otrzymał informację o rzekomym wypadku drogowym z udziałem swojego syna, który miał potrącić kobietę w ciąży. Sprawcy wmówili mężczyźnie, że przekazanie gotówki jest niezbędne, aby uniknąć aresztowania członka rodziny. W wyniku tej manipulacji pokrzywdzony przekazał oszustom kwotę 8 600 zł.

Zatrzymanie we Wrocławiu i znalezienie narkotyków

Funkcjonariusze z Krotoszyna dzięki pracy operacyjnej ustalili miejsce przebywania podejrzanego i udali się do jednego z mieszkań we Wrocławiu. 1 lipca 2026 roku policjanci zatrzymali tam zaskoczonego 43-latka, który został przez nich obezwładniony. W trakcie przeszukania lokalu mundurowi znaleźli plastikowe pudełko, w którym znajdowało się ponad 30 gramów netto marihuany. Zabezpieczone środki odurzające oraz zebrany materiał dowodowy stały się podstawą do dalszych czynności procesowych.

Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia

Zatrzymany 43-latek usłyszał łącznie trzy zarzuty prokuratorskie dotyczące dwóch oszustw oraz posiadania narkotyków. Za popełnione czyny grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności, a policjanci wskazują, że sprawa może mieć charakter rozwojowy. Jednocześnie funkcjonariusze apelują o zachowanie czujności i przypominają, że służby nigdy nie proszą telefonicznie o pieniądze ani o podawanie haseł do kont bankowych. W przypadku odebrania podejrzanego połączenia należy natychmiast przerwać rozmowę i powiadomić policję pod numerem 112.

Źródło: Policja.pl