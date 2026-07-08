Relacja surowego prokuratora Sinana i jego skromnej gosposi Aynur od dłuższego czasu opierała się na niedomówieniach. Wszystko zaogniło się, gdy zmęczony bolesnymi docinkami ze strony matki, İclal, która obwiniała go o śmierć drugiego syna, palnął bezczelne kłamstwo, że ma stałą partnerkę. Gdy jego próba wynajęcia zawodowej aktorki wyszła na jaw, a dumna Aynur stanowczo odrzuciła propozycję wejścia w ten układ, prokurator znalazł się w matni. Dopiero bolesne wyznanie o rodzinnej traumie skruszyło lód i otworzyło drzwi do niezwykłej maskarady, która teraz doprowadzi do wielkiej tragedii.

Kłamstwo goni kłamstwo

Wydarzenia potoczyły się błyskawicznie, gdy Aynur, poruszona przeszłością szefa, w ostatniej chwili uratowała go przed kompromitacją. Wkroczyła na spotkanie z İclal i perfekcyjnie odegrała rolę głęboko zakochanej dziewczyny. Choć surowa matka prokuratora była pod wrażeniem uroku osobistego gosposi, jej bezkompromisowe wypowiedzi nieco ją uraziły.

Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy o sekrecie przypadkowo dowiedziała się wścibska Czarna. Co gorsza, fikcyjna para została postawiona przed karkołomnym wyzwaniem – na kolejnym spotkaniu musieli zatańczyć namiętne, idealne tango na oczach bacznie obserwującej ich İclal, która wyczekiwała na jakikolwiek fałszywy krok z ich strony. Choć taniec wypadł bezbłędnie, prawdziwy cios nadszedł z zupełnie niespodziewanej strony.

Okrutne podejrzenia wobec Aynur

W 974. odcinku telenoweli sytuacja wokół Aynur stanie się krytyczna. Starsza Adalet, przeszukując rzeczy dawnej gosposi, niespodziewanie znajdzie w jej szafce niezwykle drogi, luksusowy upominek, który dziewczyna otrzymała w ramach wejścia w układ z prawnikiem. Widok kosztowności sprawi, że Adalet bez zastanowienia wpadnie w potężną wściekłość.

Kobieta publicznie postawi młodej dziewczynie potworny zarzut, bezlitośnie oskarżając ją o prowadzenie wyrachowanego, niemoralnego romansu z bogatym prokuratorem wyłącznie dla pieniędzy. Dla dumnej i uczciwej Aynur, która zgodziła się pomóc Sinanowi ze współczucia, będzie to potężny cios w dobre imię. Czy prokurator zdąży wkroczyć do akcji i uratuje swoją fałszywą narzeczoną przed linczem?

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 974. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 10 lipca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: