Cztery lata później: Powrót dawnych demonów

Akcja serialu przeniosła nas o cztery lata do przodu, ale stare urazy wcale nie wygasły. W odcinku 327 Serpil dokonała przełomowego odkrycia, zdobywając twarde zeznania potwierdzające, że Karam przez cały czas udawał chorobę psychiczną, by uniknąć sprawiedliwości i skrupulatnie zaplanować krwawą zemstę. Choć prokurator w odcinku 328 próbował ostrzec Korhanów przed realnym niebezpieczeństwem, koszmar i tak się ziścił. Dokładnie w dniu, w którym Karam opuścił szpital psychiatryczny i trafił do aresztu domowego, w rezydencji trwało radosne świętowanie. To właśnie wtedy, pod osłoną nocy i zamieszania, Duru oraz Hatice nagle zniknęły bez śladu, rzucając całą rodzinę w otchłań rozpaczy i panicznych poszukiwań.

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Streszczenie 329. odcinka „Złotego chłopaka” – Policyjny szturm

W 329. odcinku dramatyczna akcja poszukiwawcza wkracza w decydującą fazę. Gdy staje się jasne, że Duru i Hatice nie zgubiły się na terenie posiadłości, a zostały uprowadzone, przerażona rodzina natychmiast zawiadamia policję. W rezydencji zjawiają się śledczy, a czas zaczyna nieubłaganie uciekać.

Ferit i Abidin od samego początku są przekonani, że za porwaniem stoi nikt inny jak Karam, który dokładnie tego samego dnia opuścił mury więzienne. Wydaje się to aż nazbyt idealnym zbiegiem okoliczności. Jednak policyjni technicy zabezpieczają nagrania z monitoringu, a ich analiza przynosi niespodziewany i szokujący przełom. Zapisy z kamer rzucają poważne podejrzenie na Saffeta!

Uzbrojeni w te dowody funkcjonariusze, w asyście wściekłych i zdesperowanych Korhanów, organizują natychmiastowy nalot na dom Saffeta i Tarika. Służby brutalnie wkraczają na ich teren, gotowe na odnalezienie przetrzymywanych dziewczynek. Niestety, dynamiczne przeszukanie całej posesji kończy się fiaskiem – policja nie znajduje absolutnie żadnych śladów ani dowodów, które potwierdzałyby udział mężczyzn w porwaniu. Saffet z ironicznym uśmiechem odpiera zarzuty, zostawiając bliskich zaginionych w jeszcze większej rozsypce.

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę 8 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 329 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet