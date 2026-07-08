Panna młoda, odcinek 143: Hancer ukryje, że jest w ciąży nawet przed własną rodziną! Będzie musiała walczyć o życie dziecka - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 143 - poniedziałek, 13.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Ciężarna Hancer w 143 odcinku "Panna młoda" nie podzieli się z bliskimi swoją radością, że za pół roku urodzi dziecko Cihana! Będzie już w 3. miesiącu ciąży i coraz trudniej przyjdzie jej ukrywać błogosławiony stan przed rodziną - Deryą, Cemilem i ich synem Emirem. O tym, że Hancer zostanie matką dowie się tylko jej ostatnia pracodawczyni, bogata kobieta, w której domu sprząta.

Ciężarna Hancer nie odda bratowej pieniędzy w 143 odcinku "Panna młoda"

Mimo złego samopoczucia i zmęczenia Hancer w 143 odcinku "Panna młoda" nie będzie mogła zrezygnować z pracy, bo tylko dzięki zarobionym pieniądzom zdoła odłożyć coś na przyszłość dla dziecka. Po narodzinach maleństwa będzie potrzebowała całej wyprawki. To z tego powodu zacznie odkładać pieniądze z wypłaty do sekretnej koperty w kanapie w salonie domu Cemila. Nie odda Deryi wszystkiego, co dostanie, pracując jako sprzątaczka.

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Bratowa Hancer w 143 odcinku "Panna młoda" zacznie jej jednak robić wymówki, że nie chce dołożyć się więcej do rodzinnego budżetu.

- Resztę muszę zostawić sobie. Potrzebuję kupić kilka rzeczy - wyjaśni przyszła mama.

- Po co ci pieniądze? Nie płacisz czynszu. Masz dach nad głową, jedzenie, wszystko gotowe. Czego jeszcze ci trzeba?

- Jutro oddam ci całą wypłatę - odpowie spokojnie Hancer, próbując uniknąć kolejnej kłótni.

- Lepiej żebyś oddała. Myślisz, że utrzymanie domu nic nie kosztuje? Codziennie gotuję, kupuję jedzenie. Prąd, woda… wszystko drożeje - rzuci ostrym tonem Derya.

Dramat Hancer w 143 odcinku "Panna młoda". Nie będzie ją stać na wyprawkę dla dziecka!

Po wyjściu żony Cemila na targ w 143 odcinku "Panna młoda" Hancer ukryje przed rodziną nie tylko powiększający się brzuszek ciążowy, ale także pieniądze w kopercie schowanej pod pościelą w kanapie. Zacznie jednak skrupulatnie planować wydatki przed narodzinami dziecka, zapisywać rzeczy, które będą jej potrzebne zaraz po porodzie dla maleństwa. I zda sobie sprawę, że wciąż ma za mało oszczędności, że nie stać ją na wyprawkę dla dziecka.

- Oboje was ukrywam pod ubraniami. Ciebie i te pieniądze. Tylko ty rośniesz znacznie szybciej niż ta koperta. Czapeczki, body, skarpetki, pieluszki tetrowe… To już prawie 300 lir… Pampersy na miesiąc… 450. Łóżeczko, przewijak to ponad pięć tysięcy… A ja już nie mam pieniędzy, choć lista nawet się nie skończyła. Jak ja mam sobie z tym wszystkim poradzić? Jak mam zapewnić ci wszystko, czego potrzebujesz, pracując jako sprzątaczka? - Hancer dojdzie do wniosku, że czeka ją trudna walka o życie dziecka.

Cihan przyjedzie pod dom brata Hancer w 143 odcinku "Panna młoda"

Podczas rodzinnej kolacji w 143 odcinku "Panna młoda" Hancer wymknie się z domu, bo z powodu mdłości nie będzie w stanie nic przełknąć. Nie zauważy, że w pobliżu stoi samochód Cihana, który ze łzami w oczach będzie się przyglądał ukochanej. Wciąż nie wiedząc o dziecku, które mu urodzi...