Panna młoda, odcinek 143: Hancer ukryje, że jest w ciąży nawet przed własną rodziną! Będzie musiała walczyć o życie dziecka - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-08 15:31

Ciąża Hancer w 143 odcinku tureckiego serialu "Panna młoda" wciąż pozostanie tajemnicą! O tym, że spodziewa się dziecka nie powie ani nikomu z rodziny ani też Cihanowi. Co więcej, nikt nie będzie podejrzewał, że Hancer ukrywa fakt, że zostanie matką. Ponieważ zawistna bratowa Derya wyciągnie od niej pieniądze, które zarabia jako sprzątacza, będzie musiała jeszcze walczyć o każdy grosz na życie nienarodzonego dziecka. Dlatego schowa przed Deryą część wypłaty. To jednak wciąż będzie za mało. Nieoczekiwanie w 143 odcinku "Panna młoda" Cihan pojawi się przed domem brata Hancer... Zobacz ZDJĘCIA i sprawdź, co się wydarzy.

"Panna młoda" odcinek 143 - poniedziałek, 13.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Ciężarna Hancer w 143 odcinku "Panna młoda" nie podzieli się z bliskimi swoją radością, że za pół roku urodzi dziecko Cihana! Będzie już w 3. miesiącu ciąży i coraz trudniej przyjdzie jej ukrywać błogosławiony stan przed rodziną - Deryą, Cemilem i ich synem Emirem. O tym, że Hancer zostanie matką dowie się tylko jej ostatnia pracodawczyni, bogata kobieta, w której domu sprząta.

Ciężarna Hancer nie odda bratowej pieniędzy w 143 odcinku "Panna młoda"

Mimo złego samopoczucia i zmęczenia Hancer w 143 odcinku "Panna młoda" nie będzie mogła zrezygnować z pracy, bo tylko dzięki zarobionym pieniądzom zdoła odłożyć coś na przyszłość dla dziecka. Po narodzinach maleństwa będzie potrzebowała całej wyprawki. To z tego powodu zacznie odkładać pieniądze z wypłaty do sekretnej koperty w kanapie w salonie domu Cemila. Nie odda Deryi wszystkiego, co dostanie, pracując jako sprzątaczka.

Zobacz też: Finał trzeciego sezonu „Panny młodej" w Turcji. Zaskakujące losy Hancer

Bratowa Hancer w 143 odcinku "Panna młoda" zacznie jej jednak robić wymówki, że nie chce dołożyć się więcej do rodzinnego budżetu. 

- Resztę muszę zostawić sobie. Potrzebuję kupić kilka rzeczy - wyjaśni przyszła mama.

- Po co ci pieniądze? Nie płacisz czynszu. Masz dach nad głową, jedzenie, wszystko gotowe. Czego jeszcze ci trzeba?

- Jutro oddam ci całą wypłatę - odpowie spokojnie Hancer, próbując uniknąć kolejnej kłótni.

- Lepiej żebyś oddała. Myślisz, że utrzymanie domu nic nie kosztuje? Codziennie gotuję, kupuję jedzenie. Prąd, woda… wszystko drożeje - rzuci ostrym tonem Derya.

Dramat Hancer w 143 odcinku "Panna młoda". Nie będzie ją stać na wyprawkę dla dziecka! 

Po wyjściu żony Cemila na targ w 143 odcinku "Panna młoda" Hancer ukryje przed rodziną nie tylko powiększający się brzuszek ciążowy, ale także pieniądze w kopercie schowanej pod pościelą w kanapie. Zacznie jednak skrupulatnie planować wydatki przed narodzinami dziecka, zapisywać rzeczy, które będą jej potrzebne zaraz po porodzie dla maleństwa. I zda sobie sprawę, że wciąż ma za mało oszczędności, że nie stać ją na wyprawkę dla dziecka. 

- Oboje was ukrywam pod ubraniami. Ciebie i te pieniądze. Tylko ty rośniesz znacznie szybciej niż ta koperta. Czapeczki, body, skarpetki, pieluszki tetrowe… To już prawie 300 lir… Pampersy na miesiąc… 450. Łóżeczko, przewijak to ponad pięć tysięcy… A ja już nie mam pieniędzy, choć lista nawet się nie skończyła. Jak ja mam sobie z tym wszystkim poradzić? Jak mam zapewnić ci wszystko, czego potrzebujesz, pracując jako sprzątaczka? - Hancer dojdzie do wniosku, że czeka ją trudna walka o życie dziecka. 

Cihan przyjedzie pod dom brata Hancer w 143 odcinku "Panna młoda"

Podczas rodzinnej kolacji w 143 odcinku "Panna młoda" Hancer wymknie się z domu, bo z powodu mdłości nie będzie w stanie nic przełknąć. Nie zauważy, że w pobliżu stoi samochód Cihana, który ze łzami w oczach będzie się przyglądał ukochanej. Wciąż nie wiedząc o dziecku, które mu urodzi...

Polecany artykuł:

Panna młoda, odcinek 142: Cihan po ślubie z Beyzą wyjedzie za granicę. Nie dowi…
Hancer trzyma dłoń na brzuchu, siedząc na kanapie. O losach bohaterki Panny młodej przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 16