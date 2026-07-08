Narkotyki w Przemyślu. Policja przejęła ponad 8 kilogramów marihuany

Kontrola drogowa Opla w powiecie przemyskim

Przemyscy kryminalni ustalili, że jeden z mieszkańców powiatu może posiadać substancje zabronione. Funkcjonariusze wytypowali pojazd, którym poruszał się 40-letni mężczyzna, a następnie zatrzymali go do kontroli drogowej. W trakcie przeszukania samochodu marki Opel policjanci znaleźli ponad 8 kilogramów suszu roślinnego. Zabezpieczone substancje zostały przekazane do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, gdzie badania potwierdziły, że jest to marihuana.

Tymczasowy areszt dla podejrzanego o obrót narkotykami

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań, a zebrany materiał dowodowy policjanci przesłali do Prokuratury Rejonowej w Przemyślu. Prokurator wszczął w tej sprawie śledztwo i przedstawił 40-latkowi zarzuty uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Sąd Rejonowy w Przemyślu zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Kolejne zatrzymanie i przeszukanie mieszkania w Rzeszowie

W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że związek z tą sprawą ma również 26-letni mieszkaniec Przemyśla. Policjanci wytypowali miejsce jego zamieszkania i udali się do wynajmowanego przez niego lokalu na terenie Rzeszowa. Na miejscu nie zastali podejrzanego, a drzwi otworzyła im jego znajoma. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli ponad 0,5 kilograma substancji psychotropowych, które należały do 26-latka. Szczegółowe badania wykazały, że zabezpieczona zbrylona substancja to 4-CMC.

Dozór policyjny i współpraca służb mundurowych

Młodszy z mężczyzn także usłyszał prokuratorskie zarzuty i jest podejrzany o udział w obrocie środkami odurzającymi oraz ich przechowywanie. Wobec 26-latka zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Obu podejrzanym za popełnione przestępstwa grozi teraz kara do 12 lat pozbawienia wolności. Podczas wykonywanych czynności policjanci z Przemyśla współpracowali z funkcjonariuszami z Placówki Straży Granicznej w Medyce.

Źródło: Policja.pl