La promesa, odcinek 430: Romulo przedstawi służbie nowego lokaja, a Virtudes rozpęta burzę w pałacowej kuchni [ZDJĘCIA]

Wściekłość odrzuconej kochanki, groźba krwawej zemsty i naciski markizy

Głęboko zraniona i pałająca potężną zazdrością Petra wpada w absolutną wściekłość na Ignacia za to, że ten bezczelnie pokochał Margaritę, po czym urażona poprzysięga mu bezwzględny odwet, który wstrząśnie całą posiadłością. Wyżej na salonach wścibska Cruz po raz kolejny, niezwykle agresywnie próbuje wyciągnąć ze skrytego Manuela informację o tym, kim jest tajemnicza wybranka jego serca, z kolei poruszona Catalina wyznaje Pelayo, że wciąż tli się w niej uczucie, jednak potrzebuje sporo czasu na ostateczną decyzję.

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Nowy pracownik w rezydencji i rodzinne awantury w pałacowej kuchni

Don Romulo oficjalnie przedstawia całej zgromadzonej służbie zupełnie nowego, tajemniczego lokaja, który od teraz ma zasilić szeregi załogi. Tymczasem w kuchni atmosfera gwałtownie gęstnieje, gdy zbuntowana Virtudes kategorycznie i niezwykle surowo zakazuje wiernej Candeli jakiegokolwiek wtrącania się i mieszania do prywatnego życia jej oraz jej matki Simony.

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„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 430. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 10 lipca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)