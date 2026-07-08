Oszustwo w Rzeszowie. 18-letnia obywatelka Czech aresztowana na 3 miesiące

Seniorka z Rzeszowa oszukana metodą na wnuczka

Na początku lipca 2026 roku do dyżurnego miejskiego w Rzeszowie zgłosiła się 83-letnia kobieta, która padła ofiarą oszustwa. Z przekazanych informacji wynikało, że dzień przed zgłoszeniem w godzinach nocnych odebrała ona telefon od nieznajomej osoby. Rozmówca wypytywał seniorkę o posiadane przez nią korale oraz złotą biżuterię. W trakcie dalszej rozmowy kobieta usłyszała, że jej wnuk ma poważne problemy i grozi mu kara pozbawienia wolności.

Przekazanie pieniędzy i biżuterii nieznajomej kobiecie

Niedługo po zakończeniu rozmowy telefonicznej do mieszkania 83-latki przyszła młoda kobieta. Seniorka przekazała jej małą saszetkę, w której znajdowało się 600 dolarów oraz złote pierścionki. Nieznajoma odebrała kosmetyczkę bez słowa i natychmiast opuściła miejsce zdarzenia. Policjanci z wydziału kryminalnego komendy miejskiej rozpoczęli zabezpieczanie śladów i gromadzenie dowodów, co pozwoliło im szybko wytypować osobę mogącą mieć związek z tym przestępstwem.

Zatrzymanie 18-latki w jednym z hoteli w Tarnowie

Funkcjonariusze ustalili, że podejrzewana osoba przebywa poza Rzeszowem. 18-letnia obywatelka Czech została zatrzymana przez mundurowych w jednym z hoteli na terenie Tarnowa. Podczas przeszukania zajmowanego przez nią pokoju policjanci ujawnili ponad 1200 zł, cztery złote pierścionki oraz saszetkę, która odpowiadała opisowi przedstawionemu przez osobę pokrzywdzoną. Zatrzymana kobieta została przewieziona do rzeszowskiej komendy, a następnie trafiła do policyjnej izby zatrzymań.

Tymczasowy areszt dla obywatelki Czech

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego, którzy okazali 83-latce zabezpieczone przedmioty. Mieszkanka Rzeszowa potwierdziła, że odzyskana kosmetyczka i pierścionki należą do niej. Akta sprawy trafiły do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, która zawnioskowała o izolację podejrzanej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec 18-latki areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Śledczy sprawdzają obecnie, czy kobieta nie brała udziału w innych oszustwach o podobnym charakterze.

Źródło: Policja.pl