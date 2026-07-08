Raków Częstochowa. Kolejne przegrane sparingi podczas zgrupowania

Porażka z wicemistrzem Grecji

Piłkarze klubu Raków Częstochowa rozegrali wczoraj wieczorem mecz kontrolny podczas swojego zgrupowania w Holandii. Częstochowianie ulegli Olympiakosowi Pireus 1:2, chociaż do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis.

Jako pierwszy na listę strzelców wpisał się zawodnik polskiego klubu. W 70. minucie bramkę dla Rakowa zdobył Jonatan Brunes. Rywale z Grecji zdołali jednak odpowiedzieć trafieniami, które dały im ostateczne zwycięstwo.

Kto strzelał dla rywali?

Wyrównanie dla Olympiakosu przyniósł strzał z rzutu wolnego w 85. minucie, którego autorem był Konstantinos Fortounis. Zwycięską bramkę dla wicemistrzów Grecji zdobył Roman Jaremczuk w doliczonym czasie gry (90+5).

To nie był jedyny mecz kontrolny częstochowskiej drużyny tego dnia. Wcześniej Raków Częstochowa zmierzył się z belgijskim SV Zulte Waregem, ulegając przeciwnikowi w zaciętym spotkaniu.

Przegrana z Belgami

Popołudniowe starcie z SV Zulte Waregem zakończyło się wynikiem 3:4 na niekorzyść "Czerwono-Niebieskich". Mecz rozgrywano w nietypowym formacie dwóch części po 60 minut, a wynik do połowy wynosił 2:2.

Bohaterem w polskim zespole okazał się Adam Basse. Napastnik skompletował hat-tricka, strzelając gole w 21., 25. oraz 60. minucie spotkania.

Jak strzelali rywale?

Belgowie z SV Zulte Waregem również pokazali skuteczność. Bramki dla rywali zdobyli Tobias Hedl (7. i 17. minuta), Joseph Opoku (40. minuta) oraz Marley Aku (43. minuta).

Raków nie kończy jeszcze holenderskiego zgrupowania. Przed sobotnim powrotem do Polski, podopieczni Dawida Kroczka rozegrają jeszcze jeden sparing z mistrzem Holandii, PSV Eindhoven.