Złoty chłopak, odcinek 328: Seyran wyzna Feritowi, że jest w ciąży, a Tesko zgodzi się z nimi zamieszkać  [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-07-04 0:14

W 328. odcinku "Złotego chłopaka" zobaczymy, jak zakończy się proces adopcyjny, a także dowiemy się, że Seyran zaszła w ciążę. Co więcej, nastąpi przeskok czasowy o cztery lata i oczom widzów ukaże się zupełnie nowa rzeczywistość, w której funkcjonuje rodzina Korhanów. Konicznie musicie zobaczyć, co wydarzy się w życiu Seyran, Ferita, oraz gromadki ich dzieci. To wszystko we wtorek, 7 lipca w odcinku 328. A tymczasem, zapraszamy do zapoznania się z jego streszczeniem.

Po głośnym aresztowaniu młodego Korhana i jego pobycie w policyjnej celi w 317. odcinku, Seyran udowodniła jednak, że w imię miłości jest w stanie poświęcić wszystko, walcząc jak lwica o dobre imię męża i ratując jego pozycję w holdingu przed zagranicznymi inwestorami. Mimo że Ferit po wyjściu na wolność poczuł się głęboko zraniony i zdradzony jej samodzielnymi działaniami biznesowymi, co doprowadziło do potężnego kryzysu małżeńskiego w 319. odcinku, oboje zrozumieli, że nie potrafią bez siebie żyć. Sytuacja wyjściowa bohaterów jest pełna skrajnych emocji – z jednej strony pragną stabilizacji, z drugiej wciąż zmagają się z traumami i lękiem przed nieznanym. Ale to nie potrwa długo. Na horyzoncie ogromne zmiany i ważne decyzje.

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"Złoty chłopak" - streszczenie odcinka 328

Seyran wyznaje Feritowi, że jest w ciąży, a Tesko zgadza się zamieszkać z nimi. Mijają cztery lata, rodzina świętuje ukończenie studiów przez Seyran. Karam opuszcza szpital psychiatryczny i trafia do aresztu domowego, a prokurator próbuje ostrzec Korhanów, że może im zagrażać. Podczas świętowania znikają Duru i Hatice, a domownicy rozpoczynają gorączkowe poszukiwania dziewczynek.

Ferit trzyma twarz Seyran w dłoniach. O emocjonalnym finale serialu Złoty chłopak przeczytasz w serwisie Eska.
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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek 7 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 328 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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