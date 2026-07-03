Eliminacje mistrzostw świata 2027. Polacy rozbili rywali i pewnie idą po awans

Polacy dominują w grupie F

Reprezentacja Polski pokonała w Wiedniu Austrię aż 123:77. Był to mecz piątej kolejki grupy F pierwszego etapu kwalifikacji. Zwycięstwo to zapewniło polskiej kadrze pewny awans do drugiej fazy kwalifikacji. Biało-czerwoni pozostają niepokonani i prowadzą w tabeli z kompletem punktów. Kolejnym rywalem Polski będzie Holandia, z którą zmierzą się już w poniedziałek w Krakowie.

W drugim spotkaniu grupy F Holandia uległa przed własną publicznością Łotwie 69:72. Łotysze to piąta drużyna ostatnich mistrzostw świata. Najskuteczniejszym zawodnikiem holenderskiej ekipy był Keye van der Vuurst, który zdobył 23 punkty, zaliczył siedem zbiórek i pięć asyst. W poprzednim, listopadowym starciu w Hadze, Polacy wygrali z Holendrami 85:83, mimo że przegrywali już różnicą 21 punktów.

Jak wyglądają zasady awansu do mundialu w Katarze?

Turniej główny odbędzie się w Katarze w dniach od 27 sierpnia do 12 września 2027 roku. Europejskie kwalifikacje podzielono na dwa etapy, w których 32 zespoły rywalizują o 12 miejsc. Do drugiego etapu awansują po trzy najlepsze drużyny z ośmiu grup. Polska reprezentacja walczy o swój trzeci w historii występ na mistrzostwach świata. Wcześniej biało-czerwoni zajęli piąte miejsce w Urugwaju w 1967 roku oraz ósme w Chinach w 2019 roku.

W drugiej fazie eliminacji Polacy zagrają z najlepszymi zespołami z grupy E. Będą to reprezentacje Niemiec, Chorwacji oraz Izraela. Zaliczane będą do niej wyniki spotkań rozegranych w pierwszej fazie grupowej. Decydujące mecze potrwają od sierpnia 2026 do marca 2027 roku. Awans na mistrzostwa świata wywalczą po trzy najlepsze zespoły z każdej z czterech nowo utworzonych grup.