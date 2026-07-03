Ekstraliga żużlowa pełna emocji. Kto zdobył punkt bonusowy?

Emocjonujący mecz Fogo Unii Leszno

Fogo Unia Leszno przegrała z Betard Spartą Wrocław 44:46 w spotkaniu rewanżowym. Pierwszy mecz obu drużyn zakończył się wynikiem 50:40 dla wrocławian. Taki rezultat dwumeczu oznacza, że punkt bonusowy trafił ostatecznie na konto drużyny ze stolicy Dolnego Śląska. Zawody w Lesznie poprowadził sędzia Paweł Słupski z Lublina.

Najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy w tym spotkaniu był Ben Cook. Żużlowiec ten zapisał na swoim koncie łącznie jedenaście punktów. Dobre zawody w barwach Fogo Unii Leszno odjechali również Grzegorz Zengota, który zgromadził dziesięć punktów, oraz Piotr Pawlicki z dziewięcioma punktami. Na torze pojawili się także Keynan Rew, Nazar Parnicki, Emil Konieczny i Filip Gano.

Kto pojechał najszybciej na torze?

W drużynie Betard Sparty Wrocław dominował Brady Kurtz, zdobywca czternastu punktów. Zawodnik ten uzyskał również najlepszy czas dnia podczas siódmego biegu. Wyścig ten zakończył z fenomenalnym wynikiem 61,73 sekundy. Ważne punkty dla gości przywieźli na metę także Maciej Janowski oraz Artiom Łaguta, obaj zapisali w programach meczowych po jedenaście punktów.

Skład zwycięskiej ekipy uzupełnili Bartłomiej Kowalski, Mikkel Andersen oraz Nikodem Mikołajczyk. Wrocławska drużyna odniosła wyjazdowe zwycięstwo z minimalną przewagą dwóch punktów nad miejscowym rywalem. Oznaczało to pełen sukces sportowy gości i wygranie dwumeczu. Starcie na żywo z trybun miejscowego stadionu obserwowało szesnaście tysięcy widzów.