Na Wspólnej, odcinek 4248: Syn Igora i Anki trafi do szpitala. Czy para straci dziecko?

Dramat u Anki i Igora. Jaś trafi do szpitala

W nadchodzącym, 4248. epizodzie "Na Wspólnej" ponownie dojdzie do tragicznego zwrotu akcji w życiu Anki i Igora. Tym razem powodem nieszczęścia nie będą wybryki Julki (Maja Oświecińska) ani przypadkowe przedawkowanie witamin przez Ankę, ale fatalny wypadek małego Jasia.

Zrozpaczeni rodzice, słysząc płacz chłopca po groźnym upadku, natychmiast udadzą się do placówki medycznej. W 4248. odcinku "Na Wspólnej" Jaś szybko znajdzie się pod fachową opieką, a lekarze zajmą się jego badaniami.

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Jaś zostanie w szpitalu na obserwacji. Zaskakująca diagnoza w 4249. odcinku

Jak pokażą badania RTG, u chłopca na szczęście nie stwierdzi się złamań. Mimo to, lekarka prowadząca zdecyduje się pozostawić Jasia na oddziale z powodu ryzyka groźnego wstrząśnienia mózgu. Ta decyzja sprawi, że Igor i Anka nie opuszczą szpitala na krok w 4248. odsłonie "Na Wspólnej".

Kiedy rodzice będą czuwać przy łóżku dziecka, ich starsza córka Julka wykorzysta nieobecność dorosłych do swoich własnych, ryzykownych działań. W czasie gdy na oddziale będą rozstrzygać się losy małego pacjenta, nastolatka zdecyduje się na kolejne eksperymenty z niebezpiecznymi substancjami.

Powrót do domu. Co wydarzy się w 4251. odcinku "Na Wspólnej"?

W 4249. epizodzie serialu "Na Wspólnej" Igor pojawi się w mieszkaniu bez syna, który nadal pozostanie na badaniach z Anką. Mężczyzna będzie musiał podzielić czas między córką, a hospitalizowanym synkiem.

Kolejne rotacje w opiece nad Jasiem nastąpią w 4250. odcinku, jednak przełomowy moment nadejdzie chwilę później. W 4251. odsłonie "Na Wspólnej" po serii badań lekarze stwierdzą brak zagrożenia życia i Jaś szczęśliwie wróci do domu w ramionach rodziców.

Powrót rodziny zostanie jednak zakłócony przez skacowaną Julkę. Chociaż starsza siostra będzie daleka od idealnego stanu, na szczęście jej zaangażowanie w opiekę nad malcem zostanie całkowicie wykluczone w najbliższym czasie.