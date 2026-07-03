Na Wspólnej, odcinek 4248: Syn Igora i Anki trafi do szpitala. Czy para straci dziecko?

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-07-03 17:24

W najbliższym, 4248. odcinku serialu "Na Wspólnej" syn Anki (Sonia Mietielica) i Igora (Jakub Wesołowski) ulegnie groźnemu wypadkowi. Po dramatycznym incydencie zapłakany Jaś (Kazio Wierzbicki) zostanie natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie lekarze zaczną podejrzewać najgorsze. Czy dziecko przeżyje ten wstrząs i para odzyska spokój?

Zmartwiona Anka i Igor w szpitalu obok synka w nosidełku. O losach małego Jasia w Na Wspólnej przeczytasz na Eska.
Autor: TVN/Tomasz Urbanek/ Materiały prasowe x-news Na Wspólnej, odcinek 4248: Syn Igora i Anki trafi do szpitala. Czy para straci dziecko?

Dramat u Anki i Igora. Jaś trafi do szpitala

W nadchodzącym, 4248. epizodzie "Na Wspólnej" ponownie dojdzie do tragicznego zwrotu akcji w życiu Anki i Igora. Tym razem powodem nieszczęścia nie będą wybryki Julki (Maja Oświecińska) ani przypadkowe przedawkowanie witamin przez Ankę, ale fatalny wypadek małego Jasia.

Zrozpaczeni rodzice, słysząc płacz chłopca po groźnym upadku, natychmiast udadzą się do placówki medycznej. W 4248. odcinku "Na Wspólnej" Jaś szybko znajdzie się pod fachową opieką, a lekarze zajmą się jego badaniami.

Na Wspólnej, odcinek 4248: Igor i Anka stracą syna? Jaś po wypadku wyląduje w szpitalu
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Jaś zostanie w szpitalu na obserwacji. Zaskakująca diagnoza w 4249. odcinku

Jak pokażą badania RTG, u chłopca na szczęście nie stwierdzi się złamań. Mimo to, lekarka prowadząca zdecyduje się pozostawić Jasia na oddziale z powodu ryzyka groźnego wstrząśnienia mózgu. Ta decyzja sprawi, że Igor i Anka nie opuszczą szpitala na krok w 4248. odsłonie "Na Wspólnej".

Kiedy rodzice będą czuwać przy łóżku dziecka, ich starsza córka Julka wykorzysta nieobecność dorosłych do swoich własnych, ryzykownych działań. W czasie gdy na oddziale będą rozstrzygać się losy małego pacjenta, nastolatka zdecyduje się na kolejne eksperymenty z niebezpiecznymi substancjami.

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Powrót do domu. Co wydarzy się w 4251. odcinku "Na Wspólnej"?

W 4249. epizodzie serialu "Na Wspólnej" Igor pojawi się w mieszkaniu bez syna, który nadal pozostanie na badaniach z Anką. Mężczyzna będzie musiał podzielić czas między córką, a hospitalizowanym synkiem.

Kolejne rotacje w opiece nad Jasiem nastąpią w 4250. odcinku, jednak przełomowy moment nadejdzie chwilę później. W 4251. odsłonie "Na Wspólnej" po serii badań lekarze stwierdzą brak zagrożenia życia i Jaś szczęśliwie wróci do domu w ramionach rodziców.

Powrót rodziny zostanie jednak zakłócony przez skacowaną Julkę. Chociaż starsza siostra będzie daleka od idealnego stanu, na szczęście jej zaangażowanie w opiekę nad malcem zostanie całkowicie wykluczone w najbliższym czasie.

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