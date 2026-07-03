Złoty chłopak, odcinek 326: Ferit i Seyran będą gotowi adoptować Zehrę, ale wszystko może przekreślić jedno odkrycie [ZDJĘCIA]

Nowy początek i ślubna niespodzianka Korhanów

Ferit i Seyran, po szczerych rozmowach o swoich lękach i przyszłości, ostatecznie pogodzili się i postanowili zalegalizować swój związek na nowo. Choć pierwsza próba zawarcia małżeństwa w urzędzie zakończyła się fiaskiem z powodu nagłego aresztowania groźnego Karama, Ferit nie dał za wygraną. Mężczyzna zorganizował dla swojej ukochanej spektakularny ślub niespodziankę. Co najważniejsze, młodzi zakochani otrzymali także zielone światło od głowy rodu – Halis dał im bowiem pełne błogosławieństwo na adopcję dziecka, na co wcześniej Ferit nakierował Seyran, zabierając ją do specjalistycznego ośrodka.

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Miłość od pierwszego wejrzenia i bolesne odkrycie w odcinku 326

W 326. odcinku „Złotego chłopaka” małżonkowie ponownie odwiedzą ośrodek adopcyjny. To właśnie tam ich drogi przetną się z czteroletnią Zehrą. Dziewczynka natychmiast skradnie serca Seyran i Ferita, którzy bez sekundy wahania podejmą decyzję, że zrobią absolutnie wszystko, by zostać dla niej rodziną zastępczą, a w przyszłości sfinalizować pełną adopcję.

Zehra ma biologiczną matkę w odcinku 326

Niestety, ich ogromne szczęście i entuzjazm zostaną brutalnie zweryfikowane przez urzędowe dokumenty. W trakcie procedury wyjdzie na jaw szokująca informacja - okazuje się jednak, że mała Zehra ma biologiczną matkę. To odkrycie stawia cały proces adopcyjny pod wielkim znakiem zapytania i może bezpowrotnie przekreślić plany Korhanów na stworzenie upragnionego domu dla dziewczynki.

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek 3 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 326 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet