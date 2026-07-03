Wimbledon. Jan Zieliński odpada w pierwszej rundzie miksta

Zaskakująca porażka obrońców tytułu

Jan Zieliński i tajwańska tenisistka Su-Wei Hsieh zakończyli zmagania w wielkoszlemowym Wimbledonie już na etapie pierwszej rundy miksta. W piątkowym spotkaniu triumfatorzy turnieju z 2024 roku musieli uznać wyższość rywali, przegrywając z brytyjskim duetem Marcus Willis i Heather Watson 6:3, 3:6, 4:6.

To duże rozczarowanie dla polskiego zawodnika, który liczył na powtórzenie zeszłorocznego sukcesu. Mecz trwał trzy sety i obfitował w zwroty akcji, jednak to Brytyjczycy ostatecznie cieszyli się ze zwycięstwa i awansu do kolejnej fazy turnieju w Londynie.

Koniec występu Zielińskiego

Warto dodać, że dla Jana Zielińskiego to koniec rywalizacji w tegorocznej edycji Wimbledonu. Wcześniej polski tenisista rywalizował w deblu wspólnie z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem, ale również w tej konkurencji udział zakończył na pierwszej rundzie.

Wynik spotkania 1. rundy miksta potwierdza wczesne odpadnięcie z rywalizacji. Marcus Willis i Heather Watson pokonali Su-Wei Hsieh i Jana Zielińskiego 3:6, 6:3, 6:4, kończąc udział faworyzowanej pary w brytyjskim turnieju wielkoszlemowym.