Wimbledon. Jan Zieliński odpada w pierwszej rundzie miksta

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-03 20:14

Jan Zieliński i Su-Wei Hsieh nie obronią tytułu w wielkoszlemowym Wimbledonie. W pierwszej rundzie miksta polsko-tajwańska para, która triumfowała w 2024 roku, przegrała po zaciętym meczu z reprezentantami Wielkiej Brytanii.

Ręce tenisistów krzyżujące rakiety na korcie trawiastym. O meczu Jana Zielińskiego na Wimbledonie przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręce dwóch osób trzymających skrzyżowane rakiety tenisowe nad trawiastym kortem z żółtą piłką w tle.

Zaskakująca porażka obrońców tytułu

Jan Zieliński i tajwańska tenisistka Su-Wei Hsieh zakończyli zmagania w wielkoszlemowym Wimbledonie już na etapie pierwszej rundy miksta. W piątkowym spotkaniu triumfatorzy turnieju z 2024 roku musieli uznać wyższość rywali, przegrywając z brytyjskim duetem Marcus Willis i Heather Watson 6:3, 3:6, 4:6.

To duże rozczarowanie dla polskiego zawodnika, który liczył na powtórzenie zeszłorocznego sukcesu. Mecz trwał trzy sety i obfitował w zwroty akcji, jednak to Brytyjczycy ostatecznie cieszyli się ze zwycięstwa i awansu do kolejnej fazy turnieju w Londynie.

Koniec występu Zielińskiego

Warto dodać, że dla Jana Zielińskiego to koniec rywalizacji w tegorocznej edycji Wimbledonu. Wcześniej polski tenisista rywalizował w deblu wspólnie z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem, ale również w tej konkurencji udział zakończył na pierwszej rundzie.

Wynik spotkania 1. rundy miksta potwierdza wczesne odpadnięcie z rywalizacji. Marcus Willis i Heather Watson pokonali Su-Wei Hsieh i Jana Zielińskiego 3:6, 6:3, 6:4, kończąc udział faworyzowanej pary w brytyjskim turnieju wielkoszlemowym.