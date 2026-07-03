Reprezentacja Polski koszykarzy zdominowała kwalifikacje mistrzostw świata. Z kim Polacy zagrają w kolejnym etapie

Reprezentacja Polski koszykarzy deklasuje Austrię

Reprezentacja Polski koszykarzy wysoko pokonała w Wiedniu drużynę Austrii z wynikiem 123:77. Spotkanie rozegrano w ramach piątej kolejki grupy F pierwszego etapu eliminacji do mundialu w Katarze. Polscy zawodnicy prowadzą w tabeli z kompletem zwycięstw na swoim koncie. Dzięki tak doskonałym rezultatom biało-czerwoni są już w pełni pewni udziału w kolejnej rundzie w walce o mistrzostwa świata. Pierwsza faza tych rozgrywek zostanie oficjalnie zakończona w najbliższy poniedziałek.

W innym spotkaniu grupy F reprezentacja Holandii zmierzyła się na własnym parkiecie z drużyną Łotwy. Po niezwykle wyrównanej walce gospodarze ulegli piątej drużynie ostatnich mistrzostw świata, przegrywając ostatecznie 69:72. Najwięcej punktów dla holenderskiego zespołu zdobył Keye van der Vuurst, który zanotował dwadzieścia trzy oczka, siedem zbiórek oraz pięć asyst. To właśnie Holendrzy będą kolejnymi rywalami Polaków podczas poniedziałkowego starcia, które odbędzie się w Krakowie. W listopadowym meczu rozegranym w Hadze wygrali Polacy 85:83, mimo początkowej straty dwudziestu jeden punktów do przeciwników.

Jak wyglądają kwalifikacje mistrzostw świata 2027?

Polscy zawodnicy rywalizują obecnie o swój trzeci w historii występ na koszykarskim mundialu. W przeszłości biało-czerwoni brali udział w mistrzostwach w 1967 roku w Urugwaju, zajmując piątą lokatę, oraz w 2019 roku w Chinach, gdzie ostatecznie uplasowali się na ósmym miejscu. O awans na mistrzostwa świata walczą trzydzieści dwie drużyny z Europy, które zostały podzielone na osiem czterozespołowych grup. Zespoły te rywalizują o zaledwie dwanaście dostępnych miejsc na ostatecznym turnieju w Katarze. Zmagania o wyjazd na główny mundial, który potrwa od 27 sierpnia do 12 września 2027 roku, są podzielone na dwa odrębne etapy.

Awans do drugiego etapu kwalifikacji wywalczą ostatecznie po trzy najlepsze reprezentacje z każdej z grup. Następnie drużyny stworzą cztery nowe grupy, krzyżując się między sobą według ustalonego wcześniej oficjalnego klucza. W następnej fazie turnieju reprezentacja Polski zagra z drużynami z grupy E, w której znajdują się aktualni mistrzowie Europy i świata Niemcy, a także Chorwaci oraz Izrael. Zespół z Cypru okazał się najsłabszy w tej stawce i nie liczy się już w walce o awans. Ten etap kwalifikacji, uwzględniający spotkania z pierwszej fazy, potrwa od sierpnia 2026 roku do marca 2027 roku, a ostateczny awans wywalczą trzy najlepsze ekipy z każdej z nowych grup.