Złoty chłopak, odcinek 327: Tesko skazany na dom dziecka?! Ferit i Seyran ruszają na ratunek [ZDJĘCIA]

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Choć w 325. odcinku Ferit zorganizował dla Seyran przepiękny ślub niespodziankę, to kolejne dni przyniosły gwałtowne załamanie. W 326. odcinku nad rezydencją zawisły czarne chmury – zakochani zderzyli się z prawnymi przeszkodami w ośrodku adopcyjnym, a przerażający szantaż Karama zaczął siać zamęt w willi. Co gorsza, potężny stres doprowadził do nagłego dramatu i Seyran w ciężkim stanie trafiła do szpitala. To wszystko jednak nie jest jest w stanie zniszczyć marzeń Seyran i Ferita o posiadaniu dużej rodziny. Będą walczyli o adopcję dzieci. Zobaczcie jak potoczą się ich losy w nowym, 327. odcinku.
Przerażająca prawda o małym Tesko w 327. odcinku "Złotego chłopaka"
Nowy odcinek przyniesie ogromne zmiany w życiu wielu bohaterów. Kazim postanawia zaskoczyć wszystkich i wyciąga pomocną dłoń do Emine oraz jej córki – aby zapewnić im bezpieczny dach nad głową, decyduje się na drastyczny krok i sprzedaje swoją ostatnią działkę, za którą kupuje dla nich dom.
Tymczasem Seyran, która niespodziewanie otrzyma wspaniałą wiadomość, wraz z Feritem odkryje przerażającą prawdę o losie małego Tesko. Chłopiec mieszka obecnie wyłącznie z ciężko chorą babcią i żyje w nieustannym strachu, że po jej śmierci zostanie bezwzględnie skazany na pobyt w domu dziecka. Poruszeni tą tragedią Korhanowie natychmiast zaoferują mu schronienie pod swoim dachem, jednak dumny chłopiec stanowczo odmówi.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek 6 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 327 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet