Złoty chłopak, odcinek 327: Tesko skazany na dom dziecka?! Ferit i Seyran ruszają na ratunek [ZDJĘCIA]

Choć w 325. odcinku Ferit zorganizował dla Seyran przepiękny ślub niespodziankę, to kolejne dni przyniosły gwałtowne załamanie. W 326. odcinku nad rezydencją zawisły czarne chmury – zakochani zderzyli się z prawnymi przeszkodami w ośrodku adopcyjnym, a przerażający szantaż Karama zaczął siać zamęt w willi. Co gorsza, potężny stres doprowadził do nagłego dramatu i Seyran w ciężkim stanie trafiła do szpitala. To wszystko jednak nie jest jest w stanie zniszczyć marzeń Seyran i Ferita o posiadaniu dużej rodziny. Będą walczyli o adopcję dzieci. Zobaczcie jak potoczą się ich losy w nowym, 327. odcinku.

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Przerażająca prawda o małym Tesko w 327. odcinku "Złotego chłopaka"

Nowy odcinek przyniesie ogromne zmiany w życiu wielu bohaterów. Kazim postanawia zaskoczyć wszystkich i wyciąga pomocną dłoń do Emine oraz jej córki – aby zapewnić im bezpieczny dach nad głową, decyduje się na drastyczny krok i sprzedaje swoją ostatnią działkę, za którą kupuje dla nich dom.

Tymczasem Seyran, która niespodziewanie otrzyma wspaniałą wiadomość, wraz z Feritem odkryje przerażającą prawdę o losie małego Tesko. Chłopiec mieszka obecnie wyłącznie z ciężko chorą babcią i żyje w nieustannym strachu, że po jej śmierci zostanie bezwzględnie skazany na pobyt w domu dziecka. Poruszeni tą tragedią Korhanowie natychmiast zaoferują mu schronienie pod swoim dachem, jednak dumny chłopiec stanowczo odmówi.

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek 6 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 327 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet