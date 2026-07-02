Złoty chłopak, odcinek 327: Tesko skazany na dom dziecka?! Ferit i Seyran ruszają na ratunek [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-07-02 15:06

W najnowszym odcinku serialu los bezbronnego chłopca zawiśnie na włosku, zmuszając Ferita i Seyran do natychmiastowego działania. Gdy na jaw wyjdzie bolesna prawda o sytuacji Tesko, młodzi Korhanowie postanowią otworzyć przed nim swoje serca, jednak ich propozycja spotka się z niespodziewanym oporem. Czy zdołają uratować go przed samotnością? Zobacz ten poruszający odcinek już w poniedziałek, 6 lipca.

Choć w 325. odcinku Ferit zorganizował dla Seyran przepiękny ślub niespodziankę, to kolejne dni przyniosły gwałtowne załamanie. W 326. odcinku nad rezydencją zawisły czarne chmury – zakochani zderzyli się z prawnymi przeszkodami w ośrodku adopcyjnym, a przerażający szantaż Karama zaczął siać zamęt w willi. Co gorsza, potężny stres doprowadził do nagłego dramatu i Seyran w ciężkim stanie trafiła do szpitala. To wszystko jednak nie jest jest w stanie zniszczyć marzeń Seyran i Ferita o posiadaniu dużej rodziny. Będą walczyli o adopcję dzieci. Zobaczcie jak potoczą się ich losy w nowym, 327. odcinku.

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Przerażająca prawda o małym Tesko w 327. odcinku "Złotego chłopaka"

Nowy odcinek przyniesie ogromne zmiany w życiu wielu bohaterów. Kazim postanawia zaskoczyć wszystkich i wyciąga pomocną dłoń do Emine oraz jej córki – aby zapewnić im bezpieczny dach nad głową, decyduje się na drastyczny krok i sprzedaje swoją ostatnią działkę, za którą kupuje dla nich dom.

Tymczasem Seyran, która niespodziewanie otrzyma wspaniałą wiadomość, wraz z Feritem odkryje przerażającą prawdę o losie małego Tesko. Chłopiec mieszka obecnie wyłącznie z ciężko chorą babcią i żyje w nieustannym strachu, że po jej śmierci zostanie bezwzględnie skazany na pobyt w domu dziecka. Poruszeni tą tragedią Korhanowie natychmiast zaoferują mu schronienie pod swoim dachem, jednak dumny chłopiec stanowczo odmówi.

Złoty chłopak, odcinek 327: Tesko skazany na dom dziecka?! Ferit i Seyran ruszają na ratunek
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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek 6 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 327 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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