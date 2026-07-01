Złoty chłopak, odcinek 326: Ferit i Seyran będą gotowi adoptować Zehrę, ale wszystko może przekreślić jedno odkrycie [ZDJĘCIA]

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Nowy początek i ślubna niespodzianka Korhanów
Ferit i Seyran, po szczerych rozmowach o swoich lękach i przyszłości, ostatecznie pogodzili się i postanowili zalegalizować swój związek na nowo. Choć pierwsza próba zawarcia małżeństwa w urzędzie zakończyła się fiaskiem z powodu nagłego aresztowania groźnego Karama, Ferit nie dał za wygraną. Mężczyzna zorganizował dla swojej ukochanej spektakularny ślub niespodziankę. Co najważniejsze, młodzi zakochani otrzymali także zielone światło od głowy rodu – Halis dał im bowiem pełne błogosławieństwo na adopcję dziecka, na co wcześniej Ferit nakierował Seyran, zabierając ją do specjalistycznego ośrodka.
Miłość od pierwszego wejrzenia i bolesne odkrycie w odcinku 326
W 326. odcinku „Złotego chłopaka” małżonkowie ponownie odwiedzą ośrodek adopcyjny. To właśnie tam ich drogi przetną się z czteroletnią Zehrą. Dziewczynka natychmiast skradnie serca Seyran i Ferita, którzy bez sekundy wahania podejmą decyzję, że zrobią absolutnie wszystko, by zostać dla niej rodziną zastępczą, a w przyszłości sfinalizować pełną adopcję.
Zehra ma biologiczną matkę w odcinku 326
Niestety, ich ogromne szczęście i entuzjazm zostaną brutalnie zweryfikowane przez urzędowe dokumenty. W trakcie procedury wyjdzie na jaw szokująca informacja - okazuje się jednak, że mała Zehra ma biologiczną matkę. To odkrycie stawia cały proces adopcyjny pod wielkim znakiem zapytania i może bezpowrotnie przekreślić plany Korhanów na stworzenie upragnionego domu dla dziewczynki.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek 3 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 326 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet