Złoty chłopak, odcinek 326: Ferit i Seyran będą gotowi adoptować Zehrę, ale wszystko może przekreślić jedno odkrycie [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-07-01 17:45

Po wielu dramatycznych zakrętach, Ferit i Seyran w końcu odnaleźli drogę do siebie i postanowili zrealizować swoje największe marzenie o powiększeniu rodziny. W 326. odcinku ich serca skradnie urocza, czteroletnia dziewczynka o imieniu Zehra. Gdy zakochani będą już gotowi, by stworzyć dla niej dom, na jaw wyjdzie prawda, która może zniszczyć ich plany na przyszłość. Czy ich marzenie o rodzicielstwie runie w gruzach?

Nowy początek i ślubna niespodzianka Korhanów

Ferit i Seyran, po szczerych rozmowach o swoich lękach i przyszłości, ostatecznie pogodzili się i postanowili zalegalizować swój związek na nowo. Choć pierwsza próba zawarcia małżeństwa w urzędzie zakończyła się fiaskiem z powodu nagłego aresztowania groźnego Karama, Ferit nie dał za wygraną. Mężczyzna zorganizował dla swojej ukochanej spektakularny ślub niespodziankę. Co najważniejsze, młodzi zakochani otrzymali także zielone światło od głowy rodu – Halis dał im bowiem pełne błogosławieństwo na adopcję dziecka, na co wcześniej Ferit nakierował Seyran, zabierając ją do specjalistycznego ośrodka.

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Miłość od pierwszego wejrzenia i bolesne odkrycie w odcinku 326

W 326. odcinku „Złotego chłopaka” małżonkowie ponownie odwiedzą ośrodek adopcyjny. To właśnie tam ich drogi przetną się z czteroletnią Zehrą. Dziewczynka natychmiast skradnie serca Seyran i Ferita, którzy bez sekundy wahania podejmą decyzję, że zrobią absolutnie wszystko, by zostać dla niej rodziną zastępczą, a w przyszłości sfinalizować pełną adopcję.

Zehra ma biologiczną matkę w odcinku 326

Niestety, ich ogromne szczęście i entuzjazm zostaną brutalnie zweryfikowane przez urzędowe dokumenty. W trakcie procedury wyjdzie na jaw szokująca informacja - okazuje się jednak, że mała Zehra ma biologiczną matkę. To odkrycie stawia cały proces adopcyjny pod wielkim znakiem zapytania i może bezpowrotnie przekreślić plany Korhanów na stworzenie upragnionego domu dla dziewczynki.

Bohaterowie serialu Złoty chłopak siedzą na dywanie i rozmawiają z kobietą. O losach adopcji przeczytasz na Eska.
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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek 3 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 326 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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