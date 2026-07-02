Dziedzictwo, odcinki 970-976: Nana wyrzucona z domu po oskarżeniach o zabójstwo. Aynur udaje narzeczoną Sinana [ZDJĘCIA]

Ślub Nany i Poyraza wyszedł na jaw przez zgubione obrączki (961), Cennet i Cansel urządziły dziewczynie piekło. Sytuacji nie poprawił nalot urzędnika (967) ani intryga ze zniszczonym zdjęciem ojca (968). Gdy Poyraz zdemaskował kłamstwo szwagierki (969), wściekła Cansel przedawkowała tabletki odchudzające, co doprowadziło do utraty ciąży. Postanowiła jednak zrzucić winę na Nanę, oskarżając ją o zepchnięcie ze schodów. Równolegle na komendzie Czarna zdobyła awans na komisarza (965) i zaczęła niszczyć Ibrahima, a Sinan, dręczony przez matkę, skłamał, że ma dziewczynę, po czym wyznał Aynur mroczny sekret o śmierci brata (969).

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 970

Cansel traci dziecko i oskarża Nanę o celowe zepchnięcie jej ze schodów. Cała rodzina odwraca się od Nany, jedynie Poyraz wierzy w jej niewinność. Wyniki badań wskazują, że poronienie mogło być skutkiem zażywania przez Cansel toksycznych tabletek odchudzających. Aynur ratuje Sinana, udając jego dziewczynę podczas spotkania z matką. Czarna postanawia dać Ibrahimowi nauczkę.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 971

Cansel i Sibel świętują sukces swojej intrygi. Mimo oskarżeń ze strony matki i siostry Poyraz staje w obronie żony i decyduje się wraz z nią i Yusufem opuścić rodzinny dom. Semih, dowiaduje się, że małżeństwo Poyraza może być fikcyjne i postanawia to sprawdzić. Aynur spotyka się z matką Sinana. Isl jest nieco urażona szczerymi wypowiedziami dziewczyny, ale chce spotkać się z nią ponownie. Cansel odwiedza położną Şükran. Kobieta podejrzewa, że Cansel chce niesłusznie oskarżyć kogoś o spowodowanie jej poronienia.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 972

Czarna przypadkiem dowiaduje się o umowie Sinana i Aynur. Aynur błaga ją o dyskrecję. Nana i Poyraz postanawiają wynająć mieszkanie. Do tego czasu zatrzymają się w stolarni, a Yusuf zamieszka z Mertem. Czarna daje Ibrahimowi do zrozumienia, że ich małżeństwo jest skończone. Przed Aynur i Sinanem stoi kolejne wyzwanie: mają zatańczyć tango na oczach Isl.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 973

Poyraz odrzuca prośby brata o powrót do domu. Małżonkowie szukają nowego mieszkania, jednak ich plany krzyżują drastycznie wysokie ceny wynajmu. Sytuację finansową pary chce wykorzystać Semih, który dowiaduje się, że ich małżeństwo jest fikcyjne. Chcąc ich skłócić, Semih, w tajemnicy przed Poyrazem, oferuje Nanie pracę kelnerki w kawiarni swojego znajomego. Położna Sukran szantażuje Cansel. Kobieta żąda pieniędzy w zamian za milczenie. Aynur i Sinan postanawiają zawiesić swoją miłosną grę przed Isl, a na komendzie niespodziewanie odwiedza ich Adalet.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 974

Aynur i Sinan robią wszystko, by Isl nie dowiedziała się, że Aynur nie jest lekarką, jednak kobieta zaczyna nabierać coraz większych podejrzeń. Poyraz odkrywa, że Nana potajemnie podjęła pracę, a jego zazdrość prowadzi do bójki z Semihem. Adalet znajduje w szufladzie Aynur drogi prezent i oskarża ją o romans z Sinanem.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 975

Aynur i Sinan odgrywają przed Adalet kłótnię, która ma ją przekonać, że nie łączy ich bliższa relacja. Jednak nieco później Adalet słyszy czułą rozmowę obojga i nie chce uwierzyć, że to tylko gra. İbrahim wysyła sam sobie anonimowe pogróżki, by wymusić na Czarnej przebaczenie dawnych błędów. Nana rozpoczyna pracę w kawiarni u Semiha. Poyraz nabiera coraz większych podejrzeń co do prawdziwej przyczyny poronienia Cansel.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 976

Sinan i Aynur wyjaśniają Adalet, że ich kłótnia była tylko częścią planu, a kobieta zgadza się im pomóc. Wcielając się w rolę matki Aynur, robi duże wrażenie na matce Sinana. Poyraz domyśla się, dlaczego Cansel straciła ciążę i szuka dowodów. Razem z Naną trafiają na trop położnej, która może znać szczegóły sprawy. Tymczasem Czarna odkrywa, że Ibo ją oszukał wysyłając fałszywe pogróżki.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejne odcinki 970-976 zostaną wyemitowane w dniach 6 do 12 lipca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

Odcinek 970 - emisja w poniedziałek, 6 lipca

Odcinek 971 - emisja we wtorek, 7 lipca

Odcinek 972 - emisja w środę, 8 lipca

Odcinek 973 - emisja w czwartek, 9 lipca

Odcinek 974 - emisja w piątek, 10 lipca

Odcinek 975 - emisja w sobotę, 11 lipca

Odcinek 976 - emisja w niedzielę, 12 lipca

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: