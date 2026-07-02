Zatrzymanie narkotykowe w Warszawie. Małżeństwo miało ponad 7,5 kg substancji odurzających

Akcja policji na warszawskich ogródkach działkowych

Funkcjonariusze zajmujący się przestępczością przeciwko mieniu ustalili, że pewne małżeństwo może być w posiadaniu dużej ilości narkotyków. Policjanci zebrali informacje o podejrzanych oraz miejscach, w których mogły być ukrywane zabronione substancje. Mundurowi zaplanowali działania na terenie kompleksu ogródków działkowych, gdzie w jednym z domków przebywała para. Funkcjonariusze weszli do pomieszczenia około godziny 12:00, kiedy 40-latek i 45-latka jeszcze spali. Małżeństwo było zaskoczone wizytą policji i początkowo twierdziło, że nie posiada żadnych narkotyków.

Narkotyki w lodówce i policyjne mundury na działce

Podczas przeszukania domku, działki oraz samochodu policjanci szybko odnaleźli znaczne zapasy środków odurzających. Substancje były zapakowane w woreczki, siatki, opakowania próżniowe oraz pudełka metalowe i plastikowe. Kolejna część narkotyków została znaleziona w mieszkaniu pary na Pradze Południe, gdzie były ukryte w zamrażalniku lodówki. Oprócz substancji zabronionych policjanci zabezpieczyli trzy komplety policyjnych mundurów ćwiczebnych oraz trzy repliki broni krótkiej. W trakcie czynności operacyjni przejęli również od 40-latka gotówkę w kwocie 7750 zł.

Zarzuty i areszt dla małżeństwa z Pragi Południe

Szczegółowe testy i ważenie wykazały, że zabezpieczone środki to ponad 4 kg amfetaminy, niemal 1 kg i 300 gramów mefedronu oraz ponad 1700 gramów marihuany. Wśród przejętych substancji znalazło się także blisko 350 gramów THC i prawie 100 gramów MDMA, co łącznie dało ponad 7,5 kg narkotyków. Na podstawie dowodów zebranych przez śledczych z komisariatu w Wawrze oboje zatrzymani usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe skierowała wniosek o tymczasowy areszt, do którego sąd się przychylił. Wiadomo również, że 40-letni mężczyzna dopuścił się przestępstwa w warunkach recydywy.

Źródło: Policja.pl