Nagła zmiana dla Igi Świątek i nie tylko. Turniej Mistrzyń przeniesiony do nowej lokalizacji

- Czołowe zawodniczki świata walczą obecnie na londyńskich kortach trawiastych Wimbledonu.
- Władze cyklu WTA wykorzystały ten czas na ujawnienie gospodarza kończących sezon zawodów.
- Osiem najwyżej sklasyfikowanych rakiet świata zmierzy się w zupełnie nowym miejscu!
Nowe miejsce turnieju WTA Finals. Gdzie zagra Iga Świątek?
Zmagania na londyńskich kortach trawiastych nabierają tempa. W trzeciej rundzie zameldował się Hubert Hurkacz, a o podobny awans walczą Kamil Majchrzak oraz liderka polskiego tenisa Iga Świątek. W trakcie brytyjskich zmagań władze dyscypliny przekazały kluczowe wieści o organizacji kończącego sezon Turnieju Mistrzyń. Impreza ta od wielu lat sprawiała spore problemy logistyczne. Rozwiązaniem miała być podpisana umowa z Arabią Saudyjską, ale po dwóch odsłonach w Rijadzie organizatorzy zarządzili kolejną przeprowadzkę.
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W trakcie Wimbledonu oficjalnie ogłoszono, że najlepsze tenisistki świata zmierzą się w tym roku w WTA Finals w Indian Wells. Ten kalifornijski obiekt słynie z wiosennej imprezy nazywanej piątą lewą Wielkiego Szlema. Teraz prestiżowe korty ugoszczą 8 najwyżej notowanych zawodniczek danego sezonu.
Gwiazdy kobiecego tenisa muszą przygotować się na ponowną zmianę otoczenia. W poprzednich sezonach lokalizacja tych prestiżowych zawodów była wyjątkowo niestała:
- 2024–2025: Rijad w Arabii Saudyjskiej
- 2023: meksykańskie Cancun
- 2022: amerykańskie Fort Worth
- 2021: meksykańska Guadalajara
Ogromnym plusem jest błyskawiczne wyznaczenie gospodarza imprezy. W przeszłości zdarzało się, że ostateczna arena zmagań pozostawała tajemnicą do ostatnich tygodni przed zaplanowanym na listopad turniejem. Uczestnicząca regularnie w tych zawodach Iga Świątek nadal nie jest pewna swojego startu. W specjalnym rankingu obejmującym tylko bieżący sezon plasuje się na jedenastej pozycji. Niewielką stratę do czołówki ma także szesnasta obecnie Maja Chwalińska, która również marzy o występie w Kalifornii.