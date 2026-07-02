Nagła zmiana dla Igi Świątek i nie tylko. Turniej Mistrzyń przeniesiony do nowej lokalizacji

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-02 14:16

Fani tenisa śledzą obecnie wydarzenia z Wimbledonu, jednak w tle podjęto kluczową decyzję dla najlepszych zawodniczek. Kończący sezon turniej WTA Finals po raz kolejny nie zagości w stałym miejscu! Po dwóch edycjach rozegranych w Arabii Saudyjskiej najważniejsze zmagania przeniosą się do nowego prestiżowego ośrodka.

Iga Świątek
Autor: AKPA Iga Świątek
  • Czołowe zawodniczki świata walczą obecnie na londyńskich kortach trawiastych Wimbledonu.
  • Władze cyklu WTA wykorzystały ten czas na ujawnienie gospodarza kończących sezon zawodów.
  • Osiem najwyżej sklasyfikowanych rakiet świata zmierzy się w zupełnie nowym miejscu!

Nowe miejsce turnieju WTA Finals. Gdzie zagra Iga Świątek?

Zmagania na londyńskich kortach trawiastych nabierają tempa. W trzeciej rundzie zameldował się Hubert Hurkacz, a o podobny awans walczą Kamil Majchrzak oraz liderka polskiego tenisa Iga Świątek. W trakcie brytyjskich zmagań władze dyscypliny przekazały kluczowe wieści o organizacji kończącego sezon Turnieju Mistrzyń. Impreza ta od wielu lat sprawiała spore problemy logistyczne. Rozwiązaniem miała być podpisana umowa z Arabią Saudyjską, ale po dwóch odsłonach w Rijadzie organizatorzy zarządzili kolejną przeprowadzkę.

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W trakcie Wimbledonu oficjalnie ogłoszono, że najlepsze tenisistki świata zmierzą się w tym roku w WTA Finals w Indian Wells. Ten kalifornijski obiekt słynie z wiosennej imprezy nazywanej piątą lewą Wielkiego Szlema. Teraz prestiżowe korty ugoszczą 8 najwyżej notowanych zawodniczek danego sezonu.

Gwiazdy kobiecego tenisa muszą przygotować się na ponowną zmianę otoczenia. W poprzednich sezonach lokalizacja tych prestiżowych zawodów była wyjątkowo niestała:

  • 2024–2025: Rijad w Arabii Saudyjskiej
  • 2023: meksykańskie Cancun
  • 2022: amerykańskie Fort Worth
  • 2021: meksykańska Guadalajara

Ogromnym plusem jest błyskawiczne wyznaczenie gospodarza imprezy. W przeszłości zdarzało się, że ostateczna arena zmagań pozostawała tajemnicą do ostatnich tygodni przed zaplanowanym na listopad turniejem. Uczestnicząca regularnie w tych zawodach Iga Świątek nadal nie jest pewna swojego startu. W specjalnym rankingu obejmującym tylko bieżący sezon plasuje się na jedenastej pozycji. Niewielką stratę do czołówki ma także szesnasta obecnie Maja Chwalińska, która również marzy o występie w Kalifornii.

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