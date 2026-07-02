Nagła zmiana dla Igi Świątek i nie tylko. Turniej Mistrzyń przeniesiony do nowej lokalizacji

Czołowe zawodniczki świata walczą obecnie na londyńskich kortach trawiastych Wimbledonu.

Władze cyklu WTA wykorzystały ten czas na ujawnienie gospodarza kończących sezon zawodów.

Osiem najwyżej sklasyfikowanych rakiet świata zmierzy się w zupełnie nowym miejscu!

Nowe miejsce turnieju WTA Finals. Gdzie zagra Iga Świątek?

Zmagania na londyńskich kortach trawiastych nabierają tempa. W trzeciej rundzie zameldował się Hubert Hurkacz, a o podobny awans walczą Kamil Majchrzak oraz liderka polskiego tenisa Iga Świątek. W trakcie brytyjskich zmagań władze dyscypliny przekazały kluczowe wieści o organizacji kończącego sezon Turnieju Mistrzyń. Impreza ta od wielu lat sprawiała spore problemy logistyczne. Rozwiązaniem miała być podpisana umowa z Arabią Saudyjską, ale po dwóch odsłonach w Rijadzie organizatorzy zarządzili kolejną przeprowadzkę.

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W trakcie Wimbledonu oficjalnie ogłoszono, że najlepsze tenisistki świata zmierzą się w tym roku w WTA Finals w Indian Wells. Ten kalifornijski obiekt słynie z wiosennej imprezy nazywanej piątą lewą Wielkiego Szlema. Teraz prestiżowe korty ugoszczą 8 najwyżej notowanych zawodniczek danego sezonu.

Gwiazdy kobiecego tenisa muszą przygotować się na ponowną zmianę otoczenia. W poprzednich sezonach lokalizacja tych prestiżowych zawodów była wyjątkowo niestała:

2024–2025: Rijad w Arabii Saudyjskiej

2023: meksykańskie Cancun

2022: amerykańskie Fort Worth

2021: meksykańska Guadalajara

Ogromnym plusem jest błyskawiczne wyznaczenie gospodarza imprezy. W przeszłości zdarzało się, że ostateczna arena zmagań pozostawała tajemnicą do ostatnich tygodni przed zaplanowanym na listopad turniejem. Uczestnicząca regularnie w tych zawodach Iga Świątek nadal nie jest pewna swojego startu. W specjalnym rankingu obejmującym tylko bieżący sezon plasuje się na jedenastej pozycji. Niewielką stratę do czołówki ma także szesnasta obecnie Maja Chwalińska, która również marzy o występie w Kalifornii.

BREAKING:The WTA Finals will be held at Indian Wells this year. It will no longer be held in Riyadh, Saudi Arabia. This was supposed to be the final year that the event would be held in Riyadh. Welcome back to Tennis Paradise. 🌴Source:https://t.co/tJP6KOPadl pic.twitter.com/9x2wumhAr0— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 1, 2026

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