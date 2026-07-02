Interwencja policji w Poznaniu. Funkcjonariusze pomogli 3-dniowemu noworodkowi

Zdarzenie przy ulicy Naramowickiej w Poznaniu

26 czerwca 2026 roku policjanci patrolujący rejon ulicy Naramowickiej zauważyli samochód, przy którym znajdował się zdenerwowany mężczyzna. Ojciec 3-dniowego noworodka przekazał funkcjonariuszom, że jego dziecko przestało oddychać. Jeden z mundurowych natychmiast przejął niemowlę od matki, aby ocenić jego stan zdrowia. Funkcjonariusz stwierdził wówczas, że dziecko jest sine i nie oddycha, co wymagało podjęcia natychmiastowych działań ratunkowych.

Skuteczna pomoc przedmedyczna funkcjonariusza

Policjant wykorzystał wiedzę zdobywaną na kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz doświadczenie z wieloletniej służby w Ochotniczej Straży Pożarnej. Po ustaleniu, że niemowlę było niedawno karmione, mundurowy wdrożył czynności mające na celu udrożnienie dróg oddechowych. Po krótkim czasie noworodek odzyskał oddech i zaczął reagować na bodźce dotykowe. Mimo początkowego braku reakcji na głos, dziecko otworzyło oczy i stan jego zdrowia zaczął wykazywać oznaki poprawy.

Transport noworodka do szpitala w Poznaniu

W trakcie działań ratunkowych druga funkcjonariuszka przygotowała sprzęt medyczny oraz wezwała na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Po przyjeździe karetki pogotowia dziecko wraz z matką zostało przetransportowane do szpitala. Na miejscu noworodek trafił pod specjalistyczną opiekę lekarzy, którzy zajęli się jego dalszą diagnostyką. Szybka reakcja policjantów i ich przygotowanie merytoryczne pozwoliły na zapewnienie dziecku opieki do momentu przybycia profesjonalnych służb medycznych.

Źródło: Policja.pl