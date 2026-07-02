3 lipca 2026: Zaloguj się w ZIU, a potem ruszaj po zaświadczenie

Dla tysięcy uczniów 3 lipca 2026 roku będzie jednym z najbardziej stresujących dni w roku. To właśnie wtedy, zazwyczaj między godziną 8:00 a 10:00 rano, w ogólnopolskim systemie ZIU pojawią się wyniki egzaminów. Choć sprawdzenie liczby punktów na ekranie smartfona daje chwilową ulgę lub dawkę adrenaliny, to dopiero pierwszy krok w maratonie formalności. Sama wiedza o tym, jak ci poszło, nie wystarczy, by dokończyć proces rekrutacyjny.

Tego samego dnia musisz udać się do swojej macierzystej szkoły podstawowej. To właśnie tam czekają na ciebie fizyczne zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Pamiętaj, że masz już w domu świadectwo ukończenia szkoły, które odebrałeś 26 czerwca. Dopiero z tymi dwoma dokumentami w ręku masz pełen pakiet, który otwiera drzwi do wybranego liceum, technikum lub szkoły branżowej. Bez papierowego potwierdzenia punktów twoja aplikacja w systemie rekrutacyjnym pozostanie niepełna.

Uzupełnienie wniosku: Zegar tyka! Dostarcz dokumenty do szkoły pierwszego wyboru

Czas po 3 lipca to najkrótszy i najbardziej intensywny etap całej rekrutacji. Masz zaledwie kilka dni na to, aby dostarczyć kopie swoich dokumentów do szkoły, którą wskazałeś na pierwszym miejscu swojej listy preferencji. Musisz tam zanieść zarówno kopię świadectwa, jak i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu. Warto przygotować sobie te kserokopie wcześniej, by nie tracić czasu w kolejkach do punktów ksero w dniu ogłoszenia wyników.

Dlaczego pośpiech jest tu kluczowy? Terminy ustalane przez Kuratorów Oświaty są bezlitosne i różnią się w zależności od województwa. Przykładowo, w województwie mazowieckim czy wielkopolskim czas na dopełnienie tych formalności upływa zazwyczaj już około 7 lipca. Z kolei w województwie pomorskim możesz mieć czas do 8 lipca. To zaledwie kilka dni roboczych, wliczając w to czas na ewentualne poprawki. Jeśli nie dopilnujesz godziny granicznej, najczęściej 15:00 w ostatnim dniu, twój wniosek może zostać odrzucony.

Zmiana preferencji po egzaminie ósmoklasisty: Ostatnia szansa na korektę listy

Lipcowe okienko to nie tylko czas na donoszenie papierów, ale też strategiczny moment na zmianę decyzji. Systemy rekrutacyjne w wielu regionach pozwalają w tym czasie na edycję wniosku. To szalenie istotna informacja dla osób, których wyniki okazały się inne, niż przewidywały. Jeśli twoje punkty są znacznie wyższe, możesz spróbować zawalczyć o prestiżowe liceum, które wcześniej wydawało się poza zasięgiem. Z drugiej strony, jeśli egzamin poszedł słabiej, warto dodać do listy „bezpieczniejszą” szkołę, by nie obudzić się z brakiem przydziału do jakiejkolwiek placówki.

Technicznie proces ten wymaga odblokowania wniosku w systemie elektronicznym (np. Vulcan lub V-Edukacja). Pamiętaj jednak, że każda zmiana na liście preferencji wiąże się z koniecznością ponownego wydrukowania wniosku i dostarczenia go do szkoły pierwszego wyboru. Nie wystarczy kliknąć „zapisz” w internecie – szkoła musi otrzymać fizyczny dokument z twoim podpisem i podpisem twoich rodziców, aby zmiany stały się wiążące w procesie rekrutacji.

Co dalej? Najważniejsze daty po dostarczeniu wyników

Gdy kurz po składaniu dokumentów opadnie, zaczyna się czas niepewności. Komisje rekrutacyjne będą analizować zgłoszenia i przeliczać punkty. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane zazwyczaj między 13 a 17 lipca. Znalezienie się na liście zakwalifikowanych to jednak wciąż nie jest koniec drogi. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie woli przyjęcia, co polega na dostarczeniu do szkoły średniej oryginałów dokumentów. Jeśli tego nie zrobisz w wyznaczonym terminie, twoje miejsce przepadnie i trafi do osoby z listy rezerwowej.

Warto też wiedzieć, co zrobić, gdy twoje nazwisko nie pojawi się na żadnej liście. Po zakończeniu głównego etapu rusza rekrutacja uzupełniająca. Odbywa się ona na wolne miejsca, które pozostały w szkołach po tym, jak inni kandydaci nie potwierdzili woli przyjęcia. Choć wybór może być wtedy mniejszy, wciąż masz szansę na znalezienie dobrej szkoły. Kluczem do sukcesu w lipcu 2026 roku jest jednak pilnowanie lokalnych terminów podawanych przez kuratoria, bo każda godzina spóźnienia może zamknąć przed tobą drzwi do wybranej klasy.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie