Uczeń podstawówki obliczy w mig, a ty? Wiesz, ile to jest 365+22×6−22×4=?

Podobnie jak ciało, nasz mózg potrzebuje regularnego treningu, aby zachować bystrość i elastyczność przez całe życie, a doskonałym narzędziem są zagadki matematyczne.

Rozwiązywanie łamigłówek matematycznych bez kalkulatora to prosty i skuteczny sposób na pobudzenie koncentracji, pamięci roboczej i logicznego myślenia.

Zmierz się z szybkim zadaniem, które przetestuje twoje szare komórki, i przekonaj się, czy twój umysł jest gotowy na to wyzwanie.

O kondycję organizmu dbamy na wiele sposobów - spacerujemy, ćwiczymy i staramy się zdrowo odżywiać. Nie warto jednak zapominać, że regularnego treningu potrzebuje również nasz mózg. Tak jak mięśnie stają się silniejsze dzięki aktywności fizycznej, tak umysł najlepiej funkcjonuje wtedy, gdy jest systematycznie pobudzany do pracy. Jednym z najprostszych sposobów na codzienny trening mózgu jest rozwiązywanie równań matematycznych. Nawet krótkie zadania wymagające wykonania kilku działań angażują koncentrację, pamięć roboczą oraz logiczne myślenie. Dzięki temu umysł pozostaje aktywny i uczy się sprawniej analizować informacje.

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Ile to jest 365+22×6−22×4=? Rusz głową i oblicz bez kalkulatora

Matematyczne łamigłówki mają jeszcze jedną zaletę – można je rozwiązywać praktycznie wszędzie. Wystarczy wytężyć umysł, ewentualnie kartka papieru i coś do piania, aby rozruszać szare komórki. Wiecie już, ile to jest 365+22×6−22×4=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 365+22×6−22×4=? - rozwiązanie krok po kroku

Działania matematyczne zawsze obliczamy zgodnie z kolejnością wykonywania działań, a mianowicie: najpierw mnożenie i dzielenia (w kolejności zapisu od lewej do prawej), następnie dodawanie i odejmowanie, również z uwzględnieniem kolejności zapisu.

Krok 1. Wykonujemy mnożenie:

22×6=132 22×4=88

Po podstawieniu otrzymujemy:

365+132−88

Krok 2. Przechodzimy do dodawania

365+132=497

Teraz mamy:

497−88

Krok 3. Ostatnim krokiem jest odejmowanie

497−88=409

Poprawna odpowiedź: 365+22×6−22×4=409

Udało wam się podać poprawną odpowiedź? Jeśli tak, należą wam się brawa.