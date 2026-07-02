Uczeń podstawówki obliczy w mig, a ty? Wiesz, ile to jest 365+22×6−22×4=?

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-07-02 14:42

Dbanie o kondycję fizyczną to dla wielu z nas oczywistość. Regularne ćwiczenia, zdrowa dieta - wszystko po to, by ciało służyło nam jak najdłużej w pełnej sprawności. Ale co z naszym umysłem? Mózg, choć nie jest mięśniem, również potrzebuje regularnego treningu, by zachować swoją bystrość, elastyczność i zdolność do efektywnego funkcjonowania przez całe życie. Znakomicie sprawdzą się do tego zagadki i łamigłówki matematyczne. Jesteście gotowi na małą umysłową gimnastykę? Jeśli tak, spróbujcie obliczyć bez użycia kalkulatora, ile to jest 365+22×6−22×4=?

Uśmiechnięta dziewczynka pisze kredą wzór na tablicy przy grupie uczniów. O treningu mózgu przeczytasz na Eska.
Autor: pressfoto/ Freepik.com
  • Podobnie jak ciało, nasz mózg potrzebuje regularnego treningu, aby zachować bystrość i elastyczność przez całe życie, a doskonałym narzędziem są zagadki matematyczne.
  • Rozwiązywanie łamigłówek matematycznych bez kalkulatora to prosty i skuteczny sposób na pobudzenie koncentracji, pamięci roboczej i logicznego myślenia.
  • Zmierz się z szybkim zadaniem, które przetestuje twoje szare komórki, i przekonaj się, czy twój umysł jest gotowy na to wyzwanie.

O kondycję organizmu dbamy na wiele sposobów - spacerujemy, ćwiczymy i staramy się zdrowo odżywiać. Nie warto jednak zapominać, że regularnego treningu potrzebuje również nasz mózg. Tak jak mięśnie stają się silniejsze dzięki aktywności fizycznej, tak umysł najlepiej funkcjonuje wtedy, gdy jest systematycznie pobudzany do pracy. Jednym z najprostszych sposobów na codzienny trening mózgu jest rozwiązywanie równań matematycznych. Nawet krótkie zadania wymagające wykonania kilku działań angażują koncentrację, pamięć roboczą oraz logiczne myślenie. Dzięki temu umysł pozostaje aktywny i uczy się sprawniej analizować informacje.

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Ile to jest 365+22×6−22×4=? Rusz głową i oblicz bez kalkulatora

Matematyczne łamigłówki mają jeszcze jedną zaletę – można je rozwiązywać praktycznie wszędzie. Wystarczy wytężyć umysł, ewentualnie kartka papieru i coś do piania, aby rozruszać szare komórki. Wiecie już, ile to jest 365+22×6−22×4=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 365+22×6−22×4=? - rozwiązanie krok po kroku

Działania matematyczne zawsze obliczamy zgodnie z kolejnością wykonywania działań, a mianowicie: najpierw mnożenie i dzielenia (w kolejności zapisu od lewej do prawej), następnie dodawanie i odejmowanie, również z uwzględnieniem kolejności zapisu.

Krok 1. Wykonujemy mnożenie:

22×6=132 22×4=88

Po podstawieniu otrzymujemy:

365+132−88

Krok 2. Przechodzimy do dodawania

365+132=497

Teraz mamy:

497−88

Krok 3. Ostatnim krokiem jest odejmowanie

497−88=409

Poprawna odpowiedź: 365+22×6−22×4=409

Udało wam się podać poprawną odpowiedź? Jeśli tak, należą wam się brawa.

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