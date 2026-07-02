La promesa, odcinki 426-430: Bezduszna Cruz wyrzuca chore dziecko, a wściekła Petra poprzysięga krwawą zemstę [ZDJĘCIA]

W poprzednich odcinkach (421-425) mieszkańcy posiadłości mierzyli się z konsekwencjami tragicznej śmierci Jimeny. Oprócz tego Don Ricardo Pellicer zaczął twardą ręką zaprowadzać nowe porządki wśród pałacowej służby, co wywołało spory niepokój wśród załogi, a zwłaszcza u pani Pii, której tajemnica o ukrywaniu małego synka na terenie pałacu wisiała na włosku. Manuel odprawił doktora Abla, próbując odciąć się od bolesnej przeszłości, jednak jego relacja z Janą stała się niezwykle chłodna i pełna dystansu. Równolegle zraniona Catalina nie potrafiła wybaczyć Pelayo kłamstw związanych z handlowaniem bronią z lordem Cavendishem, mimo jego usilnych starań i przeprosin. W kuchni narastał konflikt wokół skromnej Very, która zdecydowała się wyznać Lope prawdę o swoim potężnym i majętnym ojcu, co zamiast zbliżyć zakochanych, doprowadziło do poważnego kryzysu w ich relacji. Największe poruszenie wywołały jednak potajemne schadzki hrabiego Ayali z Margaritą, które bacznie i z narastającą wściekłością obserwowała Petra, czująca się głęboko upokorzona przez dawnego partnera.

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„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 426

Markiza każe Pii odesłać chorego syna z La Promesy. Simona i Candela chcą odkryć, dlaczego Virtudes nie pojechała do brata. Cruz próbuje poznać tożsamość tajemniczej ukochanej Manuela. Vera potwierdza rozstanie z Lope. Catalina traci potencjalnego klienta.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 427

Martina zarzuca matce, że zbyt szybko zapomniała o zmarłym mężu. Catalina i Pelayo próbują ratować podupadający biznes. Petra potwierdza, że to ona doniosła markizie o obecności Dieguita w pałacu. Lope namawia Verę, by podała prawdziwą przyczynę ich rozstania. Alonso prosi Ayalę o opuszczenie La Promesy, lecz hrabia odmawia.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 428

Maria coraz poważniej rozważa przyjęcie posady u księżnej de Abrontes. Pia martwi się o chorego syna. Pelayo próbuje odzyskać zaufanie Cataliny i prosi o wsparcie Margaritę. Manuel i Jana nie potrafią odnaleźć dawnej bliskości. Lorenzo zostaje zdemaskowany jako sprawca intrygi, która miała zaszkodzić Catalinie.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 429

Vera przyznaje się Marii, że pieniądze znalezione na strychu należały do niej. Catalina zauważa, że Pelayo stara się naprawić swoje błędy. Lope wyznaje Verze, że będzie ją kochał niezależnie od przeszkód na ich drodze. Ayala publicznie wyznaje miłość Margaricie. Wywołuje to wściekłość Martiny i oburzenie Cruz. Virtudes wypomina matce lata zaniedbań.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 430

Don Romulo przedstawia służbie nowego lokaja. Catalina wyznaje Pelayo, że, mimo zawodu, wciąż żywi do niego uczucie, ale potrzebuje czasu, żeby podjąć ostateczną decyzję co do ich związku. Cruz znów próbuje wyciągnąć z Manuela, kim jest wybranka jego serca. Virtudes zakazuje Candeli mieszać się do życia jej rodziny. Petra jest wściekła na Ignacia, że pokochał inną kobietę. Urażona i zazdrosna, poprzysięga mu zemstę.

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„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejna seria odcinków zostanie wyemitowana w dniach od 6 do 10 lipca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

Odcinek 426 - poniedziałek, 6 lipca

- poniedziałek, 6 lipca Odcinek 427 - wtorek, 7 lipca

- wtorek, 7 lipca Odcinek 428 - środa, 8 lipca

- środa, 8 lipca Odcinek 429 - czwartek, 9 lipca

- czwartek, 9 lipca Odcinek 430 - piątek, 10 lipca

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"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)