Droga do ponownego małżeństwa Ferita i Seyran wydawała się już całkowicie prosta, po tym jak w 322. odcinku zakochani szczerze porozmawiali o swoich lękach, pogodzili się i wspólnie podjęli decyzję o adopcji dziecka. Nad rodziną Korhanów zebrały się jednak czarne chmury, gdy bezwzględny Karam zmusił Serpil do szpiegowania mieszkańców rezydencji, pragnąc zemścić się na Abidinie za uwięzienie matki. Choć Ifakat odkryła tę współpracę i obiecała dziewczynie pomoc, w 323. odcinku Serpil nadal potajemnie przekazywała Karamowi kluczowe informacje. Mroczna atmosfera gęstniała z każdą chwilą – Suna miała niepokojące poczucie, że jest śledzona, a zaniepokojony Orhan wprost ostrzegł swojego syna przed czyhającym zewsząd śmiertelnym niebezpieczeństwem.

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Ceremonia weselna zrujnowana w 324. odcinku "Złotego chłopaka"

W 324. odcinku serialu „Złoty chłopak” widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, które całkowicie zrujnują wielkie plany zakochanych. Ferit, doskonale zdając sobie sprawę z zagrożenia ze strony psychopaty, zacznie ukrywać przed niczego nieświadomą Seyran powody, dla których tak nagle postanowi ograniczyć liczbę gości zaproszonych na ich ceremonię. Chłopak nie zdoła jednak uciec przed przeznaczeniem. Gdy Abidin pojedzie na spotkanie ze swoim bratem, sytuacja wokół Karama wymknie się spod kontroli.

Ferit bierze udział w ryzykownej akcji w 324. odcinku "Złotego chłopaka"

Ferit, zamiast szykować się do drogi, zaangażuje się w ryzykowną akcję i wspólnie z policją zastawi pułapkę, by ostatecznie aresztować niebezpiecznego prześladowcę. Te dramatyczne wydarzenia sprawią, że czas zacznie uciekać nieubłaganie. Niczego niepodejrzewająca Seyran będzie wiernie czekać na ukochanego w urzędzie, jednak z powodu policyjnej obławy ich ślub zostanie odwołany w ostatniej minucie. W tym samym czasie w tle tych wydarzeń Šefika, dzięki ogromnemu wsparciu Gulgun i Esme, zacznie powoli odzyskiwać utraconą chęć do życia.

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę 1 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 324 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet