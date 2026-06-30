Konflikt między Naną a Cansel zaostrzał się od dawna. W 963. odcinku Cansel spróbuje podsłuchiwać Nanę, za co zostanie upomniana przez Poyraza. W kolejnych epizodach, wraz z Cennet, będzie nieustannie ją upokarzała. Czarę goryczy przeleją jednak wydarzenia z 968. odcinka. Cansel uknuje perfidny plan i sprawi, że Nana, wycierając kurze, nieświadomie zniszczy jedyną fotografię zmarłego ojca Poyraza. Wywoła to potężny gniew Cennet, która nie będzie mogła wybaczyć Nanie tej straty. Cansel, triumfując i wymyślając kolejne intrygi, nie będzie się jednak spodziewała, że jej własne sekrety – w tym potajemne zażywanie niebezpiecznych tabletek odchudzających – oraz prawda o zdjęciu zaraz ujrzą światło dzienne.

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"Dziedzictwo" - streszczenie odcinka 969: Cansel rzuci się ze schodów

W 969. odcinku „Dziedzictwa” dojdzie do ostatecznego starcia. Poyrazowi uda się zdemaskować podstęp Cansel. Mężczyzna odkryje, że to ona celowo zniszczyła cenną fotografię jego zmarłego ojca, próbując niesłusznie zrzucić winę na Nanę. Gdy prawda wyjdzie na jaw, cała rodzina odwróci się od intrygantki, a Şahin całkowicie odsunie się od partnerki.

To jednak będzie dopiero początek dramatu Cansel. Ukrywany przez nią sekret zbierze potworne żniwo – tabletki odchudzające, które potajemnie zażywała, doprowadzą do nagłego poronienia. Zrozpaczona i osaczona przez bliskich kobieta postanowi cynicznie wykorzystać tę tragedię do ostatecznego zniszczenia rywalki. Oświadczy wszystkim, że straciła dziecko, ponieważ Nana bezwzględnie zepchnęła ją ze schodów.

Czy rodzina Poyraza uwierzy w potworne kłamstwo Cansel o rzekomym zepchnięciu ze schodów? Czy Nana, mimo dotychczasowych uprzedzeń ze strony Cennet, zdoła oczyścić się z tak poważnego zarzutu? Jak na tę potworną tragedię i oskarżenia zareaguje zszokowany Poyraz?

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 969. odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę, 5 lipca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: