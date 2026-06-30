La Promesa, odcinek 423: Brutalne rozstanie! Martina rzuci Curro i doszczętnie złamie mu serce [ZDJĘCIA]

Uczucie między Curro i Martiną od samego początku należało do najbardziej burzliwych w „La Promesa”. Choć początkowo ich relacja zmagała się z chłodem ze strony Curro, para ostatecznie głęboko się w sobie zakochała. Początkowo to Martina walczyła z ogromną presją, gdy zgodziła się na zaaranżowane małżeństwo z Antonio. Kobieta nie dała jednak za wygraną, wypytując Curro o jego skrywane emocje:

- Dlaczego mówię, że cię kocham i że jestem w tobie zakochana, a ty reagujesz, jakbym proponowała ci kawę?

Po tych słowach Curro szybko się opamiętał, a gdy wyznał jej, że jest synem Dolores, Martina lojalnie zapewniła go:

- Nie obchodzi mnie twoje nazwisko, zależy mi tylko na tobie.

Zakochani przeżyli swoją pierwszą intymną randkę, a Curro ogłosił Janie, że jest zakochany. Zaproponował nawet ukochanej:

- Nie robimy nic złego. Sformalizujmy nasz związek.

Choć Martina poprosiła jeszcze o zachowanie tajemnicy. Wszystko zaczęło się psuć, gdy do pałacu przybyli jej rodzice, Fernando i Margarita, którzy odkryli kłamstwa córki na temat jej rzekomego pobytu w Paryżu.

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W 423. odcinku Martina zmienia się nie do poznania

W 423. odcinku serialu „La Promesa” dojdzie do bolesnego spotkania, podczas którego Martina drastycznie zmieni swoje zachowanie i postanowi odepchnąć od siebie ukochanego. Curro, który przez długi czas cierpliwie znosił jej nagłe oziębienie i kilkakrotnie próbował z nią rozmawiać, by pomóc partnerce w trudnych chwilach, spotka się z murem nie do przebicia. Zamiast wdzięczności, jego starania przyniosą zupełnie odwrotny skutek.

Potężny cios w samo serce w 423. odcinku "La Promesy"

Martina, kompletnie zdruzgotana wizytą i naciskami ze strony bezwzględnych rodziców, podejmie dramatyczną decyzję o zakończeniu ich relacji. Prosto w twarz zszokowanemu Curro rzuci bolesne słowa:

- Najlepsze, co możemy zrobić, to zakończyć to wszystko. Nie mamy innego wyjścia. To nie jest dla ciebie dobre.

Dla zakochanego młodzieńca, który oddał jej całe swoje serce, będzie to potężny i niespodziewany cios, który zniszczy ich wszystkie wspólne plany. Ta nagła decyzja wynikać będzie z wielkiej i mrocznej tajemnicy, którą skrywa córka Fernanda i Margarity, a która prędzej czy później i tak ujrzy światło dzienne.

Czy Curro pozwoli tak łatwo odejść kobiecie swojego życia i pogodzi się z tym brutalnym zerwaniem? Czy zdoła odkryć, co naprawdę stoi za tak radykalną decyzją Martiny? A może tajemnica rodziców dziewczyny okaże się na tyle poważna, by bezpowrotnie zniszczyć ten piękny związek? O tym przekonamy się już wkrótce!

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