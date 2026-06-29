Ferit i Seyran zdecydują się dać sobie kolejną szansę i wspólnie stworzyć prawdziwy dom. Co więcej, zakochani odwiedzą ośrodek adopcyjny, a Ferit ponownie oświadczy się ukochanej. Sielanka nie potrwa jednak długo, bo los postanowi wystawić ich zaufanie na kolejną, ciężką próbę.

W 323. odcinku „Złotego chłopaka” Ferit niespodziewanie wpadnie na dawną znajomą z czasów, gdy mieszkał w Ameryce. Pojawienie się atrakcyjnej kobiety z przeszłości w momencie, gdy chłopak próbuje ułożyć sobie życie z Seyran, wywoła ogromne napięcie.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Orhan ostrzega syna. Czy piękna znajoma przyniesie nieszczęście?

Nagłe pojawienie się tajemniczej kobiety z przeszłości nie ujdzie uwadze Orhana. Ojciec Ferita, który doskonale zna dawne wybryki swojego syna i wie, jak łatwo chłopak wpada w tarapaty, natychmiast zareaguje na tę sytuację. Orhan bez owijania w bawełnę ostrzeże Ferita przed niebezpieczeństwem. Wyczuje, że powrót znajomej z Ameryki w tak kluczowym dla rodziny momencie nie jest dziełem przypadku i może zwiastować gigantyczne kłopoty. Czy Ferit posłucha rad ojca i odetnie się od przeszłości? Zwiastun kolejnych odcinków pokazuje, że chłopak zacznie ukrywać przed Seyran pewne fakty, co doprowadzi do odwołania ceremonii w urzędzie.

Intrygi wokół rezydencji Korhanów

Pojawienie się kobiety z Ameryki to nie jedyny problem, z jakim przyjdzie się mierzyć bohaterom. W tym samym odcinku Serpil będzie potajemnie przekazywać Karamowi wrażliwe informacje o rodzinie Korhanów, a Suna zacznie mieć przerażające przeczucie, że jest przez kogoś śledzona.

7

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek 30 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 323 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet