Złoty chłopak, odcinek 323: Nowa kobieta w życiu Ferita. Orhan od razu wyczuje kłopoty [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-29 18:26

Seyran i Ferit postanowią po kłótni szczerze porozmawiać o swojej relacji, a co więcej, zdecydują się na adopcję dziecka i ponowne sformalizowanie swojego związku, gdy nagle na horyzoncie pojawia się ona - koleżanka z dawnych lat. Choć ich niewinne spotkanie nie zwiastuje żadnych komplikacji, Orhan już wie, że nadchodzące kłopoty to tylko kwestia czasu. Oglądajcie odcinek 323 już we wtorek, 30 czerwca.

Ferit i Seyran zdecydują się dać sobie kolejną szansę i wspólnie stworzyć prawdziwy dom. Co więcej, zakochani odwiedzą ośrodek adopcyjny, a Ferit ponownie oświadczy się ukochanej. Sielanka nie potrwa jednak długo, bo los postanowi wystawić ich zaufanie na kolejną, ciężką próbę.

W 323. odcinku „Złotego chłopaka” Ferit niespodziewanie wpadnie na dawną znajomą z czasów, gdy mieszkał w Ameryce. Pojawienie się atrakcyjnej kobiety z przeszłości w momencie, gdy chłopak próbuje ułożyć sobie życie z Seyran, wywoła ogromne napięcie.

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Orhan ostrzega syna. Czy piękna znajoma przyniesie nieszczęście?

Nagłe pojawienie się tajemniczej kobiety z przeszłości nie ujdzie uwadze Orhana. Ojciec Ferita, który doskonale zna dawne wybryki swojego syna i wie, jak łatwo chłopak wpada w tarapaty, natychmiast zareaguje na tę sytuację. Orhan bez owijania w bawełnę ostrzeże Ferita przed niebezpieczeństwem. Wyczuje, że powrót znajomej z Ameryki w tak kluczowym dla rodziny momencie nie jest dziełem przypadku i może zwiastować gigantyczne kłopoty. Czy Ferit posłucha rad ojca i odetnie się od przeszłości? Zwiastun kolejnych odcinków pokazuje, że chłopak zacznie ukrywać przed Seyran pewne fakty, co doprowadzi do odwołania ceremonii w urzędzie.

Intrygi wokół rezydencji Korhanów

Pojawienie się kobiety z Ameryki to nie jedyny problem, z jakim przyjdzie się mierzyć bohaterom. W tym samym odcinku Serpil będzie potajemnie przekazywać Karamowi wrażliwe informacje o rodzinie Korhanów, a Suna zacznie mieć przerażające przeczucie, że jest przez kogoś śledzona.

Złoty chłopak, odcinek 323: Nowa kobieta w życiu Ferita
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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek 30 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 323 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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