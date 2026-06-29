Spis treści
Ferit i Seyran zdecydują się dać sobie kolejną szansę i wspólnie stworzyć prawdziwy dom. Co więcej, zakochani odwiedzą ośrodek adopcyjny, a Ferit ponownie oświadczy się ukochanej. Sielanka nie potrwa jednak długo, bo los postanowi wystawić ich zaufanie na kolejną, ciężką próbę.
W 323. odcinku „Złotego chłopaka” Ferit niespodziewanie wpadnie na dawną znajomą z czasów, gdy mieszkał w Ameryce. Pojawienie się atrakcyjnej kobiety z przeszłości w momencie, gdy chłopak próbuje ułożyć sobie życie z Seyran, wywoła ogromne napięcie.
Orhan ostrzega syna. Czy piękna znajoma przyniesie nieszczęście?
Nagłe pojawienie się tajemniczej kobiety z przeszłości nie ujdzie uwadze Orhana. Ojciec Ferita, który doskonale zna dawne wybryki swojego syna i wie, jak łatwo chłopak wpada w tarapaty, natychmiast zareaguje na tę sytuację. Orhan bez owijania w bawełnę ostrzeże Ferita przed niebezpieczeństwem. Wyczuje, że powrót znajomej z Ameryki w tak kluczowym dla rodziny momencie nie jest dziełem przypadku i może zwiastować gigantyczne kłopoty. Czy Ferit posłucha rad ojca i odetnie się od przeszłości? Zwiastun kolejnych odcinków pokazuje, że chłopak zacznie ukrywać przed Seyran pewne fakty, co doprowadzi do odwołania ceremonii w urzędzie.
Intrygi wokół rezydencji Korhanów
Pojawienie się kobiety z Ameryki to nie jedyny problem, z jakim przyjdzie się mierzyć bohaterom. W tym samym odcinku Serpil będzie potajemnie przekazywać Karamowi wrażliwe informacje o rodzinie Korhanów, a Suna zacznie mieć przerażające przeczucie, że jest przez kogoś śledzona.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek 30 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 323 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet