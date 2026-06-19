W poprzednim odcinku (315) Suna wyszła na wolność, gdy Sadik wziął winę za śmierć Aysen na siebie, a dziewczyna została zmuszona do powrotu do rezydencji wroga. Ferit i Abidin celowo wywołali bójkę i trafili do tego samego aresztu, co było częścią ich ryzykownego, tajnego planu mającego na celu wydobycie prawdy z zamkniętego za kratami Sadika.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Złoty chłopak” odc. 316: Okrutny szantaż bezwzględnej szefowej

Przerażona Suna podejmuje rozpaczliwą próbę pozostania przy swojej rodzonej rodzinie, jednak bezwzględna Wielka Pani natychmiast zjawia się na miejscu, brutalnie przypomina jej o warunkach zawartej wcześniej umowy i siłą zmusza do powrotu do rezydencji.

„Złoty chłopak” odc. 316: Sadik kryje Wilką Panią?

W tym samym czasie w areszcie śledczym Ferit i Abidin rozpoczynają realizację swojego planu – Abidin sprytnie udaje przed Sadikiem, że chce go za wszelką cenę chronić, podczas gdy wściekły Ferit wywiera na więźnia potężny nacisk psychiczny, będąc absolutnie pewnym, że ten kryje mafijną szefową.

„Złoty chłopak” odc. 316: To Halis pociąga za sznurki

Szokująca tajemnica holdingu i zdesperowany szturm rodziców na posiadłość wroga. Tymczasem na wolności dochodzi do absolutnego przełomu, gdy Czengiz decyduje się wyjawić osłupiałemu Orhanowi oraz Kazimowi, że cała ta skomplikowana sytuacja z bójką i aresztowaniem jest w rzeczywistości ściśle tajną operacją, którą potajemnie zaplanował chory patriarcha Halis Korhan w porozumieniu z samym prokuratorem generalnym. Słysząc o wiszącym w powietrzu niebezpieczeństwie, poruszeni do głębi Kazim i Esme natychmiast szykują się do siłowego wejścia na teren rezydencji Wielkiej Pani, by za wszelką cenę osobiście chronić uwięzioną tam Sunę.

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piąek, 19 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 316 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet