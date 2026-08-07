Patrycja Kazadi wraca do świata Rancza w wyjątkowej roli. Przygotowała coś specjalnego

Patricia Kazadi nie wróci do Rancza

Gwiazda pojawiła się na planie komediowego hitu jedenaście lat temu. Wcieliła się w postać pielęgniarki Jagny Nowak, która z miejsca zyskała ogromną popularność wśród oglądających. Pracownica ośrodka zdrowia gościła na małym ekranie przez kilka serii, a jej losy splotły się ze stanowiskiem Fabiana Dudy.

Artystka zrezygnowała z grania w serialu w 2014 roku. Twórcy zakończyli historię Jagny, a niedługo potem cała produkcja została wygaszona po 10. sezonie wyemitowanym w 2016 roku. Pomimo doniesień o reaktywacji uwielbianego formatu, sympatycy nie powinni liczyć na ponowne zobaczenie pielęgniarki Jagny na ekranie.

O kwestię ewentualnego angażu zapytał ją Krzysztof Połaski podczas rozmowy w formacie „POPKULTUROWY” na łamach Telemagazynu. Celebrytka przyznała, że ta informacja może zmartwić wielu oglądających.

- Nie. (...) Wiesz co, moja mama się wczoraj dowiedziała i też była bardzo smutna. No słuchajcie, musicie petycję zrobić. (...) Będą petycje, to może w kolejnym sezonie się pojawię – powiedziała aktorka.

Zlot fanów Rancza z Patricią Kazadi

Zabrakło jej co prawda w kontynuacji serialu, ale miłośnicy telewizyjnej opowieści będą mieli szansę na spotkanie. Piosenkarka zaprezentuje się w trakcie unikalnego eventu dedykowanego sympatykom serii, czyli V Ogólnopolskiego Zlotu Fanów Serialu „Ranczo” połączonego z Jarmarkiem Folkowym w Wilkowyjach.

Całość zostanie zorganizowana w Jeruzalu. To właśnie ta wieś zyskała status jednego z najsłynniejszych punktów w Polsce dzięki realizacji hitu TVP. Coroczne zjazdy dają możliwość bezpośredniego kontaktu z ekipą, spacerów po znajomych kątach i poczucia magicznej aury znanej z telewizorów.

Głównym punktem programu bez wątpienia okaże się muzyczne show Patricii Kazadi. Artystka wejdzie na scenę punktualnie o 17.00, stanowiąc doskonałe zwieńczenie zorganizowanej imprezy.

Kogo jeszcze spotkamy na zlocie Rancza?

To nie koniec znanych nazwisk zaproszonych na to wyjątkowe spotkanie. W oficjalnym planie uwzględniono panele dyskusyjne z udziałem Violetty Arlak oraz Tomasza Gęsikowskiego. Ponadto uczestnicy posłuchają wspomnień Piotra Pręgowskiego wspólnie z Ewą Kuryło.

Sympatycy formatu chętnie sprawdzą swoje kompetencje w specjalnych konkursach tematycznych, w tym muzycznej zabawie „Wilkowyjce – Reaktywacja”. Na scenie nie zabraknie dźwięków nawiązujących do uwielbianej historii. To także idealny moment na zdobycie podpisów od swoich idoli.

Dla odwiedzających przygotowano również stoiska oferujące regionalne smakołyki, ludowe rękodzieło oraz potrawy wpisujące się w tradycję regionu. Zamysłem twórców jest jak najwierniejsze odwzorowanie sielskiego klimatu Wilkowyj, za którymi od lat tęsknią tysiące telewidzów.

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