"Na Wspólnej" - nowe odcinki to gruba drama, zwłaszcza w wątkach Andrzeja i Julki. Igor wyjdzie z siebie i stanie obok, gdy zastanie swoją córkę pod wpływem narkotyków. Zarządzi, że jedzie na odwyk, a wtedy Julia zagrozi mu samobójstwem. Tymczasem Smolny wyjaśni Andrzejowi, że jego sytuacja jest beznadziejna. Brzozowski odbędzie po tym najtrudniejszą rozmowę w swoim życiu. Szczegóły odcinków 4264, 4265, 4266 i 4267 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej" odc. 4264 - STRESZCZENIE szczegółowe (17 sierpnia)

Andrzej musi wyznać synom, że... trafi do więzienia?! Do Smolnych wpada rozhisteryzowany Andrzej – błaga Krzysztofa, by nie wypuszczał artykułu o handlu dyplomami. Smolny mówi mu, że ma miesiąc by ratować swoją skórę, bo Gwiazdowie nie odpuszczą! Basia radzi byłemu mężowi, żeby powiedział o wszystkim synom zanim dowiedzą się z mediów o jego przekrętach. Andrzeja czeka trudna rozmowa z Danielem, Kubą i... żoną, która go szuka! Weronika ma złe przeczucia – martwi się o żonę Kalskiego! Lew sprytnie prosi pacjentkę – ofiarę przemocy – żeby przychodziła na kontrole ze swoim partnerem. Tymczasem Greg bezwzględnie straszy przerażoną żonę, że wyśle ją na leczenie zamknięte. W szpitalu zwierza się Nalepie, że Ewelina przestała brać leki na depresję i odwołuje wizyty u terapeuty... Zmartwiona tym Weronika dzwoni do Kalskiej, ale jej telefon odbiera Greg! Agnieszkę czeka walka z systemem i... przestępcą?! Olszewska spotyka się w sprawie swojego nastoletniego klienta z jego kuratorką, która chce wsadzić Tomka do więzienia. Agnieszka prosi o szansę dla chłopaka – obiecuje dopilnować jego resocjalizacji. W domu Olszewską nachodzi brat Tomka – starszy Tworkowski włamuje się, ale Agnieszka nie robi afery. Twardo żąda, by przekonał brata do resocjalizacji i wzorowego zachowania...

"Na Wspólnej" odc. 4265 - STRESZCZENIE szczegółowe (18 sierpnia)

Weronika miała rację – Kalski znęca się nad żoną! Po tym jak Lew i Weronika zostali zaproszeni do Kalskich na kolację, Roztocka specjalnie przychodzi do Eweliny wcześniej, zanim po pracy pojawią się Lew i Greg. Ostrożnie przekonuje zalęknioną kobietę, że może jej zaufać... Kalski jest wyraźnie wkurzony tym, że żona rozmawia z kimś bez jego obecności. Po wyjściu gości zaczyna… znęcać się nad Eweliną! Julka sięga dna – za narkotyki zrobi wszystko! Julka usprawiedliwia przed ojcem swój kiepski stan rozstaniem z Leonem – ale twierdzi, że powoli wychodzi na prostą. Chce pieniędzy na zakupy z koleżankami. Kiedy Igor odmawia, Jula idzie do dilera – przymila się i obiecuje mu, że zrobi wszystko w zamian za narkotyki. Gdy mężczyzna z odrazą odrzuca jej propozycję, Nowakówna… okrada Ewę i Ostrowskiego! Klient Agnieszki nie zasługuje na pomoc?! Zdenerwowany Hebel ostrzega żonę kim jest starszy Tworkowski – "Żaba" to kryminalista z grubą kartoteką! Ryszard wie, że mężczyzna włamał się wczoraj do ich domu. Mimo to Agnieszka chce walczyć o Tomka i ma dla niego... wspaniałe buty do gry w koszykówkę! Obiecuje też, że poszuka fundacji, która zapewni chłopakom treningi i trenera. Wychodząc z ośrodka Olszewska orientuje się, że nie ma portfela...

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"Na Wspólnej" odc. 4266 - STRESZCZENIE szczegółowe (19 sierpnia)

Julka grozi ojcu… samobójstwem! Julka nie wraca do domu na noc – roztrzęsiony Igor bezskutecznie wydzwania do niej. Nowak dopada Leona i zmusza go, by ściągnął do siebie Julię. Gdy to się udaje, ojciec siłą zaciąga dziewczynę do domu. Widzi, że jest naćpana i znajduje w jej torbie narkotyki. Ostrowski radzi Igorowi szukać ośrodka odwykowego – słysząc to Julka krzyczy, że się zabije! Nowak jest przerażony... Agnieszka nie potrafi skreślić nastoletnich przestępców! Agnieszka próbuje załatwić trenera koszykówki dla ośrodka poprawczego – chce pomóc Tomkowi i innym chłopakom. Jednak żadna z fundacji nie dysponuje takimi środkami. Olszewska nie chce się poddać – proponuje mężowi, żeby sami założyli fundację i pomogli chłopcom. Ryszard uważa, że to strata czasu i pieniędzy. Agnieszka obraża się na męża! Juliusz ma kolejną przeszkodę na drodze do serca Krystyny... Juliusz zamierza powiedzieć profesor Agier prawdę – że jest jej... Januszem z internetu! Rezygnuje jednak, gdy słyszy od ukochanej, że dziś umówiona jest na randkę z mężczyzną, którego poznała podczas konferencji medycznej. Juliusz skutecznie ukrywa rozczarowanie – jako były szpieg od razu obmyśla plan zlikwidowania nowego absztyfikanta Krystyny!

"Na Wspólnej" odc. 4267 - STRESZCZENIE szczegółowe (20 sierpnia)

Nowak już wie, kto zrobił z jego córki narkomankę! Igor zostaje sam z córką – nie wypuszcza jej z domu czekając aż dotrze do niej, że potrzebuje odwyku. Dziewczyna wciąż kłamie, że wzięła mefedron zaledwie kilka razy i nie jest uzależniona. Nowak dociska Julkę – dowiaduje się, że pierwszy raz narkotyki dał jej Leon. Wściekły Igor zostawia córkę z Ewą i z żądzą mordu dopada chłopaka! Kalski wściekły – jego prawdziwe oblicze wyjdzie na jaw?! Weronika ma dla Eweliny kontakt do świetnego terapeuty od zaburzeń depresyjnych. Lew uważa, że nie powinni się wtrącać – jednak mówi Kalskiemu o propozycji pomocy jego żonie. Greg reaguje bardzo ostro – wyrzuca koledze, że miał zachować dla siebie informację o depresji Eweliny! W domu Kalski znowu zamienia się w kata… Juliusz zawiedziony – Krystyna jednak lubi Jana... Juliusz umawia się na spacer z Krystyną, której zepsuł wczorajszą randkę z nowym znajomym. Jednak Agier się nie pojawia. Okazuje się, że zatrzymał ją właśnie Jan, który zaskoczył ją kwiatami i wyjaśnieniami. Juliusz przekonuje się, że pani profesor wybaczyła mężczyźnie – mało tego, wyraźnie lubi jego towarzystwo! Czy Kwiatkowski się podda?!

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