Złoty chłopak, odcinek 315: Sadik przyznaje się do morderstwa, a Suna natychmiast wychodzi na wolność [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-18 9:50

W czwartkowym odcinku losy Suny niespodziewanie się odmienią, za sprawą Sadika, który przyzna się do zabicia Aysen. Nie wszyscy jednak w to uwierzą, a sprawa. Ferit zacznie dostrzegać niepokojące nieścisłości i zrobi wszystko, by dotrzeć do prawdy. Tymczasem między nim a Abidinem dojdzie do gwałtownej konfrontacji, która wywoła lawinę kolejnych wydarzeń. Jeden z tropów może okazać się kluczowy. To wszystko zobaczymy już 18 czerwca. Zapraszamy do oglądania serialu oraz do czytania naszych streszczeń.

W poprzednim odcinku (314) Ferit i Seyran odkryli, że nagrania z monitoringu szpitalnego zostały skasowane, ale zdołali odnaleźć kobietę, która nagrała telefonem sytuację, która wydarzyła się na karytarzu. Podczas gdy oni pędzili z dowodem na policję, by ratować Sunę przed więzieniem, Abidin postawił matce ostre ultimatum, grożąc przejęciem winy na siebie i całkowitym zniknięciem z jej życia w imię miłości.

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„Złoty chłopak” odc. 315: Szokujący zwrot w sprawie zabójstwa

W śledztwie następuje nagły zwrot, gdy zastraszona Szefika całkowicie zmienia swoje wcześniejsze zeznania, a lojalny Sadik niespodziewanie przyznaje się policji do zabójstwa Aysen, co skutkuje natychmiastowym wypuszczeniem Suny na wolność.

„Złoty chłopak” odc. 315: Ciężarna Suna siłą wraca do rezydencji

Niestety, radość nie trwa długo, gdyż bezwzględna Wielka Pani natychmiast wykorzystuje swoją przewagę sytuacyjną i brutalnie zmusza przerażoną, ciężarną dziewczynę do ponownego przekroczenia progów jej pilnie strzeżonej posiadłości.

„Złoty chłopak” odc. 315: Ferit nie wierzy w nagłe wyznanie Sadika

Nieufny Ferit od samego początku nie wierzy w nagłą skruchę Sadika i jest absolutnie pewien, że mężczyzna bierze całą winę na siebie wyłącznie po to, by chronić prawdziwą mocodawczynię, czyli Wielką Panią.

„Złoty chłopak” odc. 315: Ryzykowny plan Ferita i Abidina

Aby odkryć ukrywaną prawdę o śmierci Aysen, Ferit wraz z Abidinem celowo wywołują brutalną bójkę publiczną, w wyniku której obaj trafiają do policyjnego aresztu, co stanowi kluczowy element ich ryzykownej, tajnej operacji.

Złoty chłopak, odcinek 315
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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 18 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 315 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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