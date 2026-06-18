Złoty chłopak, odcinek 315: Sadik przyznaje się do morderstwa, a Suna natychmiast wychodzi na wolność [ZDJĘCIA]

W poprzednim odcinku (314) Ferit i Seyran odkryli, że nagrania z monitoringu szpitalnego zostały skasowane, ale zdołali odnaleźć kobietę, która nagrała telefonem sytuację, która wydarzyła się na karytarzu. Podczas gdy oni pędzili z dowodem na policję, by ratować Sunę przed więzieniem, Abidin postawił matce ostre ultimatum, grożąc przejęciem winy na siebie i całkowitym zniknięciem z jej życia w imię miłości.

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„Złoty chłopak” odc. 315: Szokujący zwrot w sprawie zabójstwa

W śledztwie następuje nagły zwrot, gdy zastraszona Szefika całkowicie zmienia swoje wcześniejsze zeznania, a lojalny Sadik niespodziewanie przyznaje się policji do zabójstwa Aysen, co skutkuje natychmiastowym wypuszczeniem Suny na wolność.

„Złoty chłopak” odc. 315: Ciężarna Suna siłą wraca do rezydencji

Niestety, radość nie trwa długo, gdyż bezwzględna Wielka Pani natychmiast wykorzystuje swoją przewagę sytuacyjną i brutalnie zmusza przerażoną, ciężarną dziewczynę do ponownego przekroczenia progów jej pilnie strzeżonej posiadłości.

„Złoty chłopak” odc. 315: Ferit nie wierzy w nagłe wyznanie Sadika

Nieufny Ferit od samego początku nie wierzy w nagłą skruchę Sadika i jest absolutnie pewien, że mężczyzna bierze całą winę na siebie wyłącznie po to, by chronić prawdziwą mocodawczynię, czyli Wielką Panią.

„Złoty chłopak” odc. 315: Ryzykowny plan Ferita i Abidina

Aby odkryć ukrywaną prawdę o śmierci Aysen, Ferit wraz z Abidinem celowo wywołują brutalną bójkę publiczną, w wyniku której obaj trafiają do policyjnego aresztu, co stanowi kluczowy element ich ryzykownej, tajnej operacji.

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 18 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 315 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet