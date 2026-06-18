Złoty chłopak, odcinek 315: Sadik przyznaje się do morderstwa, a Suna natychmiast wychodzi na wolność [ZDJĘCIA]

Spis treści
- „Złoty chłopak” odc. 315: Szokujący zwrot w sprawie zabójstwa
- „Złoty chłopak” odc. 315: Ciężarna Suna siłą wraca do rezydencji
- „Złoty chłopak” odc. 315: Ferit nie wierzy w nagłe wyznanie Sadika
- „Złoty chłopak” odc. 315: Ryzykowny plan Ferita i Abidina
- „Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
- „Złoty chłopak” – obsada
W poprzednim odcinku (314) Ferit i Seyran odkryli, że nagrania z monitoringu szpitalnego zostały skasowane, ale zdołali odnaleźć kobietę, która nagrała telefonem sytuację, która wydarzyła się na karytarzu. Podczas gdy oni pędzili z dowodem na policję, by ratować Sunę przed więzieniem, Abidin postawił matce ostre ultimatum, grożąc przejęciem winy na siebie i całkowitym zniknięciem z jej życia w imię miłości.
„Złoty chłopak” odc. 315: Szokujący zwrot w sprawie zabójstwa
W śledztwie następuje nagły zwrot, gdy zastraszona Szefika całkowicie zmienia swoje wcześniejsze zeznania, a lojalny Sadik niespodziewanie przyznaje się policji do zabójstwa Aysen, co skutkuje natychmiastowym wypuszczeniem Suny na wolność.
„Złoty chłopak” odc. 315: Ciężarna Suna siłą wraca do rezydencji
Niestety, radość nie trwa długo, gdyż bezwzględna Wielka Pani natychmiast wykorzystuje swoją przewagę sytuacyjną i brutalnie zmusza przerażoną, ciężarną dziewczynę do ponownego przekroczenia progów jej pilnie strzeżonej posiadłości.
„Złoty chłopak” odc. 315: Ferit nie wierzy w nagłe wyznanie Sadika
Nieufny Ferit od samego początku nie wierzy w nagłą skruchę Sadika i jest absolutnie pewien, że mężczyzna bierze całą winę na siebie wyłącznie po to, by chronić prawdziwą mocodawczynię, czyli Wielką Panią.
„Złoty chłopak” odc. 315: Ryzykowny plan Ferita i Abidina
Aby odkryć ukrywaną prawdę o śmierci Aysen, Ferit wraz z Abidinem celowo wywołują brutalną bójkę publiczną, w wyniku której obaj trafiają do policyjnego aresztu, co stanowi kluczowy element ich ryzykownej, tajnej operacji.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 18 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 315 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet