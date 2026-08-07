Zaskakujący powrót do "Hotelu Paradise". Ogłoszono nowych Rajskich Reporterów

Bartek Pankowski i Aleksandra Kulików jako Rajscy Reporterzy w Hotel Paradise 13

Twórcy kultowego reality show ponownie zadbali o to, by widzowie otrzymali potężną dawkę zakulisowych materiałów. W trzynastej odsłonie programu zadebiutują nowi Rajscy Reporterzy, którzy wezmą na siebie ciężar przeprowadzania wywiadów z uczestnikami, relacjonowania wydarzeń spoza kamer i tworzenia angażujących treści do mediów społecznościowych.

Zadanie to powierzono Bartkowi Pankowskiemu oraz Aleksandrze Kulików. Oboje są doskonale znani miłośnikom formatu. W przeszłości sami podjęli wyzwanie w rajskiej willi, dzięki czemu świetnie rozumieją mechanizmy gry, panujące tam emocje i strategie niezbędne do przetrwania w programie.

Powrót Bartka Pankowskiego do Hotelu Paradise

Bartek Pankowski zdobył popularność podczas ósmej edycji "Hotelu Paradise". Jego pobyt w willi wywoływał sporo kontrowersji, a sam uczestnik szybko stał się jedną z najbardziej wyrazistych postaci reality show. Mimo gorącego romansu z Adą relacja ta nie przetrwała po powrocie do Polski. Zawodowo Bartek skupia się na pracy trenera personalnego. Teraz wraca do uniwersum "Hotelu Paradise", ale już nie jako gracz walczący o finał, lecz jako uważny obserwator. W roli Rajskiego Reportera będzie przeprowadzał wywiady z mieszkańcami willi, analizował bieżące wydarzenia i prezentował widzom smaczki, które nie trafią do oficjalnych odcinków.

Aleksandra Kulików z 11. edycji znów w Hotelu Paradise

Stanowisko drugiej Rajskiej Reporterki objęła Aleksandra Kulików, która zyskała sympatię widzów w jedenastej odsłonie "Hotelu Paradise". Jej telewizyjna przygoda również obfitowała w niezapomniane momenty. Na co dzień Aleksandra realizuje się jako wszechstronna artystka – zajmuje się malarstwem, tworzeniem tatuaży oraz tańcem. Sztuka to fundament jej życia. Teraz wraca do reality show z nowym zadaniem. Razem z Bartkiem będzie odkrywać kulisy trzynastej edycji i dostarczać ekskluzywne materiały dla najbardziej dociekliwych fanów pragnących poznać prawdę o życiu uczestników poza kamerami.

Hotel Paradise 13. Zmiany i data premiery nowej edycji

Zdjęcia do trzynastego sezonu "Hotelu Paradise" dobiegły końca. Uczestnicy ponownie zameldowali się w malowniczej Tajlandii, gdzie rywalizowali o pozostanie w grze, nawiązywali sojusze i podejmowali trudne wybory podczas Rajskich Rozdań i Puszki Pandory. Zbliżająca się edycja przyniesie sporo nowości. Oprócz świeżej krwi w willi widzowie zobaczą również roszady na stanowisku prowadzącej. Początkowo do pracy przystąpiła Klaudia El Dursi, ale ostatecznie część odcinków poprowadzi Edyta Zając.

Premierę trzynastej odsłony "Hotelu Paradise" zaplanowano na weekend 29 i 30 sierpnia 2026 roku, o godzinie 20.55.