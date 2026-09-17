"M jak miłość". Martyna wyznaje Jakubowi miłość, a Karski szokuje odpowiedzią

Nowa miłość Jakuba Karskiego. Iga wkracza do akcji w 1942. odcinku

Początek 1942. odcinka „M jak miłość” przyniesie obiecujące rozwinięcie relacji Jakuba i Igi (w tej roli Maryla Morydz). Karski po raz kolejny zaprosi na spotkanie rehabilitantkę, która odegrała kluczową rolę w jego powrocie do zdrowia. Jak się okazuje, Iga pomogła nie tylko w kwestiach fizycznych, ale także ukoiła nerwy detektywa. Jakub otwarcie przyzna Marcinowi (Mikołaj Roznerski), że towarzystwo Igi bardzo mu służy. Chodakowski nie omieszka dorzucić swoich uwag, sugerując bardziej intymny kierunek tej znajomości.

Zainteresowanie nową partnerką nie wymaże jednak z pamięci Jakuba dawnej przyjaciółki. Po upływie dwóch miesięcy Karski zjawi się w sochaczewskim szpitalu, aby dowiedzieć się, co jest powodem nagłego zerwania kontaktu. Chce wyjaśnić sytuację, mając na uwadze ich wspólną, pełną trudności przeszłość.

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- Może wpadnę potem do leśniczówki?

- Może lepiej nie... Nic się nie zmieniło. Nie chcę się na razie spotykać, nie chcę rozmawiać...

Detektyw postanowi działać nieszablonowo. Gdy Martyna opuści pomieszczenie, by zająć się pacjentem, Jakub pozostawi jej krótką notatkę z dramatycznym apelem o rozmowę:

"Dla mnie ta przyjaźń się nie skończyła. Musimy porozmawiać. Jeśli chcesz mieć w końcu święty spokój, poświęć mi pięć minut. Potem się odczepię".

Martyna komplikuje plany Jakuba w odcinku 1942

Niespodziewany telefon od Martyny zepsuje randkę Jakuba i Igi we włoskiej restauracji. Kobieta poprosi o pilne przybycie do Kampinosu, tuż przed swoim kilkudniowym wyjazdem. Gdy Karski pojawi się z bukietem pod drzwiami leśniczówki, spotka się z kpiącą reakcją gospodyni.

- Co to za zielsko? Nigdy nie dawałeś mi kwiatów...

- Raz dałem. Kaktusa... A te wziąłem na wszelki wypadek. Ewentualnie będą jak znalazł na grób naszej przyjaźni... -

Wyjaśnienie Jakuba skłoni jednak Martynę do wpuszczenia go do domu.

- To po co ten cały cyrk?

- Martyna, brakuje mi ciebie... Ciebie i naszych rozmów...

- Dobra, kawa i do brzegu, ok? Myślałam, że to będzie prostsze...

- Nie śpieszy mi się... Możemy pójść na spacer, albo jak chcesz mogę porąbać drzewo...

Podczas tej napiętej sytuacji Martyna wreszcie decyduje się na szczerość i wyjawia, że jej odcięcie wynikało z narastającego uczucia. Bała się zaangażowania w relację z Jakubem, dobrze wiedząc, że on nadal darzy uczuciem Kasię (Paulina Lasota).

- Dobra nie chcę się z tobą spotykać! Nie chcę się z tobą spotykać, bo po prostu poczułam, że się w tobie zakochuję... I nie chcę tego... Z wiadomych względów... Chciałeś to masz... I co teraz będzie? Spieprzysz stąd, gdzie pieprz rośnie?

Jakub reaguje na słowa Martyny o miłości

Wyznanie to całkowicie zaskakuje Karskiego, który nie wie, jak właściwie zareagować. Sytuacja jest o tyle trudna, że jego relacja z Igą daje mu poczucie stabilizacji po trudnym okresie. Jakub nie kryje jednak swoich myśli.

- Nigdzie się nie wybieram... A z jakich to wiadomych względów nie chcesz się we mnie... no wiesz...

- Naprawdę chcesz to wałkować jeszcze raz? Okej z powodu twojej byłej żony, która zawsze była i będzie dla ciebie najważniejsza!

- Spotykam się z kimś i to nie jest Kaśka... Tylko moja była rehabilitantka. I dzisiaj swoim telefonem skopałaś nam miły, wspólny obiad... Okej, pójdę już... Dzięki za szczerość. Muszę sobie to wszystko przemyśleć. A tak na gorąco? Pozwolisz mi się kiedyś zaprosić na randkę?

- Co?

- No wiesz, spotyka się dwoje ludzi i idę gdzieś razem. Do kina, do teatru...

- Nabijasz się ze mnie?

- Nie...

- Ale ty się z kimś spotykasz?

- A teraz spotkam się z tobą. Jeśli się zgodzisz...

- Może lepiej będzie jak pójdziesz...

Martyna, zdezorientowana niespodziewaną odpowiedzią, postanawia wyprosić przyjaciela z leśniczówki.

Emisja odcinka 1942. Kiedy w telewizji?

Premierowy odcinek 1942 serialu „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 r., punktualnie o godz. 20.50 na antenie TVP2.