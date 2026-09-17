"Akacjowa 38", odc. 960, 961, 962, 963, 964 - streszczenie. Co wydarzy się 21-25 września 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 960. Poniedziałek 21.09.2026

Higinio wprowadza się do mieszkania po pułkowniku Valverde. Wkrótce potem zjawia się jego służąca, Maria. Antonito i El Pena zamierzają zaprosić Florę i Lolitę do kabaretu. Flora myśli, że chcą iść sami, by oglądać tancerki, a Lolita odwleka przyjazd, bo musi uczestniczyć w świętowaniu powrotu ciotki do zdrowia. Felipe załatwia Samuelowi wykonanie biżuterii dla markizy de Urritia, co może poprawić jego sytuację finansową. Ramon zwierza się Trini, że kocha swoje bezproblemowe życie i nie chce nic w nim zmieniać, dlatego ona nie mówi mu, że jest w ciąży.

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"Akacjowa 38" - odcinek 961. Wtorek 22.09.2026

Lucia dowiaduje się, że na krzyżu, który dostała od matki, jest pawie pióro z herbu rodu de Valmezów. Ksiądz Telmo przygarnia Ursulę i czyni z niej swoją służącą. Antonito i El Pena domyślają się, że nie zostaną wybrani na modeli do reklamy środka na męskość Kolos. Tymczasem Servando jest pewien zwycięstwa. Maria - służąca Higinia - dobrze integruje się z resztą służby. Ramon wykazuje niechęć wobec dzieci, dlatego Trini ciągle boi się mu powiedzieć, że zaszła w ciążę.

"Akacjowa 38" - odcinek 962. Środa 23.09.2026

Servando zostaje wybrany na twarz napoju Kolos i chodzi dumny jak paw. Zaczyna nawet rozdawać autografy. Na wieść o tym El Peńa, który wykręcał żarówkę, spada z krzesła i uszkadza sobie ramię. O dziwo, doktor Higinio odsyła go do swego kolegi, Urdialesa. Celia znajduje stare zdjęcie, na którym wuj Joaquin jest w towarzystwie markizów Valmez - więc znał ich od dawna. Czemu okłamał Lucię, że dopiero co ich poznał? Ramon nadal nie wie o ciąży Trini.

"Akacjowa 38" - odcinek 963. Czwartek 24.09.2026

Trini, zła z powodu planów przebudowy domu, nie wytrzymuje i wreszcie wykrzykuje Ramonowi, że jest w ciąży. Ursula pokazuje się na ulicy, ale rzucają się na nią panie z Akacjowej. Kobieta nie pamięta swojej przeszłości. Wkracza ksiądz Telmo i zabiera ją do domu. Samuel pożycza kapitał na rozruszanie nowego biznesu od groźnego lichwiarza. Doktor Higinio zastawia złote spinki - prezent od Rosiny - i za uzyskane pieniądze zamierza wydać bankiet powitalny dla sąsiadów. Inigo i Liberto są wobec niego bardzo podejrzliwi.

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"Akacjowa 38" - odcinek 964. Piątek 25.09.2026

Trini informuje przyjaciółki, że jest w ciąży. Ramon jest nadopiekuńczy i nie daje żonie spokoju, co powoduje jej irytację. Do Madrytu przyjeżdża wuj Lucii - don Joaquin. Nie jest dla niej zbyt uprzejmy. Gdy nikogo nie ma w pobliżu, Maria nie traktuje Higinia jak swojego pana, lecz jak równego sobie. Antonito z trzygodzinnym wyprzedzeniem idzie na dworzec, by oczekiwać powrotu ukochanej Lolity.

Jak dobrze znasz czarne charaktery z serialu "Akacjowa 38"? Pytanie 1 z 10 Cayetana to w rzeczywistości córka służącej Fabiany, a nie arystokratka. Prawda Fałsz Następne pytanie