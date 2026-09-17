Uszkodzenie infrastruktury kolejowej w Katowicach. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych

Przecięcie kabli zasilających przy ulicy Wojewódzkiej

W środę, 16 września 2026 roku, około godziny 6:30, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przyjął zgłoszenie dotyczące uszkodzenia infrastruktury zasilającej na terenie kolei. Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Wojewódzkiej, gdzie niezwłocznie skierowano policyjne patrole. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora przeprowadzili na miejscu niezbędne czynności procesowe, w tym szczegółowe oględziny. W toku tych działań śledczy ustalili, że doszło do przecięcia kabli zasilających, co przełożyło się na znaczne utrudnienia w ruchu pociągów w tym regionie.

Zatrzymanie dwóch mieszkańców Katowic

Wyjaśnianiem sprawy zajęli się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, którzy prowadzili działania operacyjne oraz procesowe. Efektem ich pracy było szybkie wytypowanie osób mogących mieć związek z uszkodzeniem elementów linii kolejowej. Pierwszy z mężczyzn, 50-letni mieszkaniec Katowic, został zatrzymany przez funkcjonariuszy w środę wieczorem. Kolejne ustalenia doprowadziły do ujęcia drugiego podejrzewanego, 55-letniego katowiczanina, do którego doszło w czwartek rano, 17 września 2026 roku.

Czynności procesowe i grożąca kara

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w związku z trwającym postępowaniem i obecnie trwają z nimi dalsze czynności procesowe. Prokuratura Rejonowa Katowice-Południe wszczęła już śledztwo dotyczące uszkodzenia infrastruktury kolejowej. Na piątek, 18 września 2026 roku, zaplanowano czynności z udziałem zatrzymanych osób w siedzibie prokuratury. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za przestępstwo uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl