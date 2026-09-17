"M jak miłość". Mateusz dostanie łamiącą serce wiadomość od Bogny. Prawda wyjdzie na jaw

M jak miłość, odcinek 1941: Decyzja Mateusza w sprawie Majki

Rozstanie z Bogną nie sprawi, że Mateusz pogrąży się w wielkiej rozpaczy w 1941. odcinku "M jak miłość". Jego serce wciąż bije dla Majki, która niestety znów dokona niefortunnego wyboru. Dziewczyna postanowi dać kolejną szansę Tomkowi (w tej roli Chris Cugowski), zupełnie nie zdając sobie sprawy, że po odejściu Bogny Mateusz znów jest wolny.

W 1941. odcinku "M jak miłość" paczka przyjaciół wybierze się do Grabiny, gdzie Mostowiak, tradycyjnie już, podzieli się swoimi uczuciowymi dylematami z babcią Barbarą. W rozmowie z bohaterką graną przez Teresę Lipowską przyzna, że jego związek z Bogną dobiegł końca, jednak to nie z tego powodu cierpi. Powodem jego bólu pozostaje nieodwzajemnione uczucie do Majki.

- To świetna dziewczyna... Śliczna, pełna wdzięku, bardzo ją lubię, ale…

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- Ale Bogna to nie Majka. Nie byłeś w niej zakochany... - Mostowiakowa przejrzy wnuka na wylot.

- Zawsze tak miałaś? Spojrzałaś na kogoś i od razu wszystko wiedziałaś? Tato musiał mieć z tobą przerąbane! Tak naprawdę, mam teraz co innego na głowie... Chcę podgonić z nauką, zdać dobrze egzaminy… Taki mam plan, żeby kiedyś, jak już skończę studia, zostać na uczelni...

- Plany swoje, życie swoje... - oceni Barbara.

M jak miłość, odcinek 1941: Mateusz odsłucha pożegnalne nagranie Bogny

Wskutek dramatycznych wydarzeń w Grabinie, Mateusz i Majka będą musieli w 1941. odcinku zabrać poszkodowanego Janka do warszawskiego szpitala. Czekając w napięciu na oddziale okulistycznym na informacje o stanie wzroku chłopaka, Mateusz będzie toczył wewnętrzną walkę. To właśnie w tych okolicznościach postanowi odtworzyć nagranie, które Bogna zostawiła mu po zakończeniu ich relacji.

"Mateusz, nie miałam odwagi ci wczoraj tego powiedzieć... Bardzo się w tobie zakochałam... Myślałam, że może kiedyś też coś poczujesz do mnie, ale już wiem, że to jest niemożliwe. Mimo wszystko chciałabym, żebyś wiedział, że jesteś dla mnie kimś bardzo ważnym. Jeszcze jedno, jakbym mogła ci coś doradzić, to mniej odwagę przed samym sobą przyznać się do swoich uczuć. Życzę ci tego z całego serca..."

Słuchając tych słów, bohater zrozumie, że mocno zranił dobrą dziewczynę. Dotrze do niego, że Bogna zniknęła z jego życia z powodu Majki, która i tak tkwi w skomplikowanej relacji z Tomkiem.

M jak miłość, odcinek 1941: Emisja w TVP2

Fani serialu będą mogli obejrzeć 1941. odcinek "M jak miłość" w poniedziałek, 21 września 2026 r., punktualnie o 20:50 na antenie telewizyjnej Dwójki.