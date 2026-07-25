Zagrała "Sabrinę, nastoletnią czarownicę". Tak dziś wygląda gwiazda hitu lat 90.

Serial "Sabrina, nastoletnia czarownica" opowiada o perypetiach Sabriny, która próbuje pogodzić życie zwykłej licealistki z nauką magii, której mają jej nauczyć ekscentryczne ciotki - Hilda i Zelda, które wprowadzając ją w tajniki czarodziejskiego świata. Nie można zapomnieć o gadającym kocie Salemie, który pełni rolę sarkastycznego doradcy i źródła wielu komicznych sytuacji. Sabrina zmaga się z trudnościami w szkole, pierwszymi miłościami, a także z odpowiedzialnością, jaka wiąże się z posiadaniem magicznych mocy. Serial porusza tematy przyjaźni, lojalności, akceptacji i dojrzewania. Nic więc dziwnego, że podbił serca widzów na całym świecie. Rolę tytułowej Sabriny zagrała Melissa Joan Hart, która wcześniej wystąpiła w produkcji "Clarissa wyjaśni wszystko".

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Melissa Joan Hart zagrała "Sabrinę, nastoletnią czarownicę". Aż trudno uwierzyć, że niebawem skończy 50 lat!

Melissa Joan Hart na zawsze zapisała się w historii telewizji jako Sabrina Spellman, tytułowa bohaterka kultowego serialu "Sabrina, nastoletnia czarownica". Dzięki tej roli zdobyła ogromną popularność i stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek młodego pokolenia lat 90. Po zakończeniu emisji "Sabriny" w 2003 roku, Melissa Joan Hart nie zniknęła z ekranów. Kontynuowała karierę aktorską, pojawiając się w wielu filmach i serialach telewizyjnych. Zagrała między innymi w "Herkulesie", "Batman: Powrót Jokera" czy "Melissa i Joey". Dziś Melissa Joan Hart, oprócz aktorstwa, skupia się na życiu rodzinnym. Jest żoną muzyka Marka Wilkersona i ma trzech synów. Aż trudno uwierzyć, że w kwietniu 2026 roku aktorka skończy 50 lat!

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak dziś wygląda Melissa Joan Hart, czyli serialowa "Sabrina, nastoletnia czarownica".