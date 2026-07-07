Reprezentacja Hiszpanii w ćwierćfinale MŚ 2026. Jak kluczowa decyzja trenera odmieniła losy turnieju?

Rezerwowi bohaterami reprezentacji Hiszpanii w pucharach

Spotkanie 1/8 finału mistrzostw świata w 2026 roku zakończyło się triumfem hiszpańskiej kadry narodowej. O ostatecznym wyniku derbów Półwyspu Iberyjskiego zadecydowała w pełni akcja przeprowadzona w doliczonym czasie gry. Luis de la Fuente dokonał bardzo trafnych roszad na placu boju w drugiej połowie meczu. Decydujący cios zadali zawodnicy wpuszczeni z ławki, którzy wnieśli mnóstwo potrzebnej energii. Zwycięstwo faworyzowanej drużynie narodowej zapewnił niezwykle precyzyjny strzał, który ostatecznie wyeliminował wymagającego rywala z dalszej rywalizacji.

Na listę strzelców rzutem na taśmę wpisał się Mikel Merino, wprawiając swoich kibiców w ogromną radość. Kluczowym podaniem w tej historycznej akcji ofensywnej popisał się z kolei Ferran Torres. Szkoleniowiec zwycięskiej ekipy na pomeczowej konferencji prasowej bardzo mocno chwalił zmienników za ich wkład w sukces. Dobra postawa całego zespołu pozwoliła przetrwać trudne momenty, które miały miejsce we wczesnej fazie pucharowej rywalizacji. Szeroka i wyrównana kadra turniejowa okazała się absolutnym fundamentem awansu do kolejnego etapu światowego czempionatu.

- Kluczowymi zawodnikami byli ci, którzy weszli na boisko z ławki rezerwowych. Powiedziałem Merino, żeby grał tak, jak zawsze. Jego rolą jest wspieranie pomocników i napastników. On miał pomóc w nadaniu drużynie rytmu i energii, których potrzebowała. Wpływ zawodników z ławki był mistrzowski, ale to dlatego, że mamy 26 zawodników na bardzo wysokim poziomie - ocenił Luis de la Fuente.

Koniec pewnej epoki w reprezentacji Portugalii

Portugalska drużyna narodowa musi pogodzić się z bolesnym odpadnięciem z turnieju o mistrzostwo świata w Ameryce Północnej. Selekcjoner przegranego zespołu głośno podkreślał, że jego podopieczni w pełni zasłużyli na dogrywkę w tym starciu. Nuno Mendes miał doskonałą okazję do zdobycia bramki, ale piłka po jego strzale trafiła wyłącznie w poprzeczkę. Roberto Martinez oficjalnie potwierdził zakończenie pracy z kadrą, co stanowi ogromny punkt zwrotny dla tamtejszego futbolu. Hiszpański trener pożegnał się ze stanowiskiem po niezwykle zaciętym spotkaniu pucharowym przeciwko swoim rodakom.

Ustępujący trener nie zapomniał również o ciepłych słowach skierowanych w stronę kapitana zespołu, Cristiano Ronaldo. Pomocnik Manchesteru United Bruno Fernandes przyznał po gwizdku, że drużyna popełniła błąd taktyczny w drugiej połowie meczu. Zawodnicy z Półwyspu Iberyjskiego zbyt mocno cofnęli się do defensywy, oddając rywalom cenną inicjatywę na murawie. Pasywna postawa w obronie ostatecznie zakończyła się utratą bramki, która przekreśliła marzenia o zdobyciu prestiżowego trofeum. Zespół wraca do domu z poczuciem ogromnego niedosytu po rozegraniu zaledwie czterech meczów turniejowych.

- Przegraliśmy mecz z jednym z faworytów turnieju, spojrzeliśmy Hiszpanii prosto w oczy. Broniliśmy się bardzo dobrze, a także graliśmy do przodu. Wszystko sprowadza się do detali, piłka trafiła w poprzeczkę - mówił.

- Chcę podziękować Portugalczykom, ponieważ był to niesamowity okres, powód do dumy. Coś, czego nie potrafię wyrazić słowami – cała siła, cała energia, którą otrzymaliśmy od wszystkich kibiców, od wszystkich Portugalczyków, to było niesamowite – dodał.

- Był wzorowym kapitanem reprezentacji przez trzy i pół roku, kiedy tu byłem, nie tylko pod względem strzelonych bramek. Dawał z siebie wszystko każdego dnia. Jest wzorem do naśladowania - podkreślił Martinez.