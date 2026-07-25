Beverley Mitchell zagrała Lucy w serialu "Siódme niebo". Tak dziś wygląda gwiazda hitu lat 90.

"Siódme Niebo" to amerykański serial telewizyjny wyprodukowany przez CBS. Pomysłodawczynią produkcji, która opowiada o losach wielodzietnej rodzinie Camdenów, mieszkających w fikcyjnym miasteczku Glenoak w Kalifornii, jest Brenda Hampton, odpowiedzialna za sukces serialu "Szaleję za tobą". Serial zyskał ogromną popularność nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także poza jego granicami, między innymi w Polsce. Jedną z głównych bohaterek jest Lucy, w którą wciela się Beverley Mitchell. Lucy Camden-Kinkirk jest jednym z siedmiorga dzieci pastora Erica Camdena (granego przez Stephena Collinsa) i jego żony Annie Camden (granej przez Catherine Hicks).

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Beverley Mitchell zagrała Lucy w serialu "Siódme niebo". Dziś zajmuje się nie tylko aktorstwem.

Beverley Mitchell urodziła się 22 stycznia 1981 roku w mieście Arcadia, w Kalifornii. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczynała już w wieku pięciu lat. Wówczas występowała w reklamach telewizyjnych. Później na swoim koncie miała kilka mniejszych ról w serialach, między innymi w "Słonecznym patrolu", "Melrose Place" czy "Big Brother Jake". W 1996 roku Beverley Mitchell dołączyła do obsady serialu "Siódme niebo". To właśnie udział w produkcji przyniósł jej światową sławę. Po zakończeniu emisji serialu Mitchell kontynuowała karierę aktorską. Zagrała między innymi w "Kruku 2. Mieście Aniołów" oraz sequelu filmu "Piła", czyli w "Pile II".

Beverly zadbała także o swoje wykształcenie, które również związane jest z kinematografią. Uczęszczała do Loyola Marymount University, gdzie studiowała produkcję filmową. W 2024 roku Beverley Mitchell, wraz z Mackenzie Rosman (serialową Ruthie) i Davidem Gallagherem (serialowym Simonem), rozpoczęła podcast "Catching up with the Camdens", w którym omawiają kulisy produkcji. Mitchell próbowała swoich sił także jako piosenkarka. W 2007 roku wydała swój debiutancki album z muzyką country, zatytułowany po prostu "Beverley Mitchell". W 2008 roku wyszła za mąż za Michaela Camerona, z którym ma dwójkę dzieci - córkę Kenzie Lynne (ur. 2013) oraz syna Huttona (ur. 2015). Aktorka chętnie w sieci dzieli się zdjęciami ze swojego życia prywatnego, na którym pokazuje nie tylko blaski, ale również cienie macierzyństwa.

Zajrzyjcie koniecznie do naszej galerii, aby sprawdzić, jak dziś wygląda odtwórczyni Lucy z serialu "Siódme niebo".