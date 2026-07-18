Zagrała Jagodę w "Czterdziestolatku". Tak wygląda po latach

Mirella Olczyk-Kurkowska to polska aktorka dziecięca, która zdobyła popularność w latach 70. Do dziś wszyscy pamiętają ją jako Jagodę, córkę Stefana i Magdy Karwowskich, z kultowego serialu "Czterdziestolatek" w reżyserii Jerzego Gruzy. Mirella Olczyk trafiła na plan serialu, kiedy była uczennicą szkoły podstawowej, po tym, jak wcielająca się w córkę Karwowskich w pierwszych trzynastu odcinkach Grażyna Woźniak zrezygnowała z produkcji. W 2006 roku Mirella Olczyk tak wspominała moment, kiedy dostała angaż do serialu Gruzy.

Chodziłam do szkoły podstawowej w Wilanowie, przeczytałam w gazecie o zdjęciach próbnych, więc na nie poszłam. W końcu z Wilanowa na Chełmską, gdzie mieści się wytwórnia, to dwa kroki - wspominała w rozmowie z "Życiem Warszawy".

Wielka tajemnica serialu "Czterdziestolatek". Historia z Koprem

Mirella Olczyk-Kurkowska zagrała Jagodę w "Czterdziestolatku" i zniknęła

Mirella Olczyk w wywiadach przyznawała, że w szkole nie mówiła o tym, iż pracuje na planie serialu. Jednak wszystko wydało się, kiedy pewnego dnia zamiast na plan, postanowiła iść do szkoły i napisać klasówkę z chemii. Wówczas przyjechał po nią realizator serialu i tym sposobem wszyscy w szkole dowiedzieli się, że Mirella jest gwiazdą popularnego serialu. Rola Jagody Karwowskiej była pierwszą, a zarazem ostatnią rolą w dorobku Mirelli Olczyk-Kurkowskiej. W wywiadach dziecięca gwiazda przyznawała, że niektórzy nauczyciele nie byli zadowoleni z jej nowego zajęcia i starali jej się wybić aktorstwo z głowy. Po zakończeniu zdjęć do serialu na dobre pożegnała się z grą i skupiła się na nauce. W dorosłym życiu serialowa Jagoda postanowiła oddać się życiu rodzinnemu i pracy naukowej. Dziś jest mamą trójki dzieci: córki Maliny oraz bliźniaków: Jakuba i Macieja. Była aktorka pracuje jako wykładowczyni w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu historii i kultury europejskiej.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak wygląda dziś Mirella Olczyk-Kurkowska.