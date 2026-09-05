Zasłynął rolą Mareczka w "Czterdziestolatku. Nagle słuch o nim zaginął. Tak dziś wygląda Piotr Kąkolewski

Piotr Kąkolewski urodził się 1 lutego 1962 roku w Warszawie. Jego przygoda z aktorstwem rozpoczęła się, kiedy miał zaledwie osiem lat. Wówczas mogliśmy go oglądać w epizodycznej roli w kultowym serialu "Przygody psa Cywila", w reżyserii Krzysztofa Szmagiera. W latach 70. i 80. Piotr Kąkolewski był najpopularniejszym aktorem dziecięcym, zagrał nie tylko w popularnych serialach, ale także w trzech spektaklach Teatru Telewizji. Jednak największy rozgłos przyniosła mu rola wygadanego i rezolutnego Marka Karwowskiego, syna Stefana Karwowskiego, w kultowym serialu telewizyjnym "Czterdziestolatek", który doczekał się także wersji filmowej: "Motylem jestem, czyli romans 40-latka". Choć wróżono mu zawrotną karierę, na dobre porzucił aktorstwo w 1980 roku i nie kontynuował tej zawodowej ścieżki w dorosłym życiu.

Wielka tajemnica serialu "Czterdziestolatek". Historia z Koprem

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Kiedy Piotr Kąkolewski wystąpił w "Czterdziestolatku" miał zaledwie jedenaście lat, jednak przed kamerami czuł się jak ryba w wodzie. Mimo popularności, którą przyniosła mu rola Mareczka, w 1980 roku zdecydował się na dobre porzucić aktorstwo. Nie zagrał w kontynuacji serialu "Czterdziestolatku 20 lat później", a rolę Marka przejął wówczas Wojciech Malajkat. Jak podkreślał w wywiadach, w drodze na plan produkcji "Z biegiem lat, z biegiem dni…" uzmysłowił sobie, że nie jest to zawód dla niego. Były aktor postanowił iść w ślady ojca i ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 1989 roku działa jako architekt i jest współzałożycielem Pracowni Architektonicznej ADD. Choć pracę na planie kultowej produkcji wspomina z nostalgią, to podkreśla, że za nic, nie chciałby wrócić do branży filmowej, chyba że, jego partnerką filmową zostałaby Angelina Jolie.

Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak dziś wygląda Piotr Kąkolewski, czyli Mareczek Karwowski z "Czterdziestolatka".