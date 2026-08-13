"X-Men '97". Trzeci sezon powstanie? Znamy już przyszłość serialu Marvela

W drugim sezonie "X-Men '97" nasza ukochana grupa mutantów została rozdzielona i rozrzucona po różnych epokach, próbując odnaleźć drogę powrotną do domu. Tymczasem w latach 90., pod nieobecność X-Menów, pojawili się podejrzani przeciwnicy, a nowe przejawy nietolerancji wobec mutantów zaczęły narastać. Finał przyniósł zaś nieoczekiwany zwrot akcji, gdy odzyskaliśmy naszego ukochanego X-Mena, ale jakim kosztem...

Pojawia się wiec pytanie - co dalej? Czy powstanie trzeci sezon "X-Men '97" ? Na szczęście Marvel Studios wciąż (słusznie) wierzy w potęgę X-Menów.

"X-Men '97" - trzeci sezon jest już gotowy. Kiedy premiera?

Jeszcze zanim dotarliśmy do finiszu drugiej odsłony, media obiegła wieść, że trzeci sezon "X-Men '97" został już w gruncie rzeczy ukończony, a ekipa twórcza zabiera się już za czwarty. Wygląda więc na to, że restart aktorskiego uniwersum w ramach MCU w żaden sposób nie wpłynie na ciągłość animacji. Dokładna data premiery w Disney+ nie została jeszcze ujawniona, wiemy natomiast, że nowe odcinki zadebiutują już w 2027 roku (a czwarty sezon rok później).

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"X-Men '97" - obsada i twórcy

W obsadzie "X-Men '97" znaleźli się: Ross Marquand (Profesor X), Matthew Waterson (Magneto), Ray Chase (Cyklop), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Storm), Cal Dodd (Wolverine), Lenore Zann (Rogue) oraz George Buza (Bestia). Serial nawiązuje do kultowej animacji "X-Men", opartej na popularnej serii komiksów stworzonej w 1963 roku przez legendy Marvela - Stana Lee i Jacka Kirby'ego. Oryginalna produkcja zadebiutowała w październiku 1992 roku, ciesząc się popularnością.

Producentami wykonawczymi serialu są Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt, Julia Lewald, Eric Lewald, Larry Houston i Beau DeMayo. Producentem nadzorującym jest Jake Castorena. Autorami scenariuszy odcinków są JB Ballard, Beau DeMayo, Bailey Moore, Antony Sellitti, Brian Ford Sullivan i Mariah Wilson. Za reżyserię odpowiadają Emmett Yonemura i Chase Conley.

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