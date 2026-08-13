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W poprzednim odcinku "La Promesa – pałac tajemnic" markiz w końcu zgodził się, by służba mogła godnie pożegnać zmarłą Píę. Petra była temu zdecydowanie przeciwna i zapowiedziała markizie, że zrobi wszystko, by pokrzyżować te plany, czym wprawiła pracowników w osłupienie. W tym czasie Martina napisała list do Curra, który razem z Manuelem przedzierał się przez las, niosąc tajne dokumenty dla angielskiego dowództwa. Lope wyznał Verze, że ma ogromne długi u bezwzględnych wierzycieli, co stawia jego przyszłość w posiadłości pod znakiem zapytania. A rozmowa Martiny z hrabią skończyła się awanturą i przypadkowym zniszczeniem cennego drzewka bonsai. Co z tego wyniknie dla mieszkańców pałacu?
La Promesa - pałac tajemnic odc. 460 - streszczenie
Maria mówi Salvadorowi, że wraca do pisania opowieści i to naprawdę wiele dla niej znaczy. Sprawy Cataliny i Adriana ruszają do przodu, bo po liście z przeprosinami mężczyzna znów pojawia się w pałacu, a to daje nadzieję na zgodę. Petra, mimo sprzeciwu Rómula i Ricarda, uparcie chce oddać dziecko zmarłej Píi Gregoriowi. Wśród służby, która szykuje spotkanie ku czci Píi, wybucha przez to ogromne zamieszanie. Tymczasem do rezydencji wraca Lope, ciężko pobity po spotkaniu z wierzycielami. A w salonach robi się gorąco, gdy Lorenzo składa Marii Antonii niestosowną propozycję, a ona postanawia powiedzieć Alonsowi prawdę.
La Promesa - pałac tajemnic odc. 460 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
"La Promesa – pałac tajemnic" wciąż trzyma widzów w napięciu dzięki barwnym postaciom i zwrotom akcji. Jeśli śledzisz losy Jany i rodziny Luján, zajrzyj do popołudniowej ramówki. Odcinek 460 TVP2 pokaże 21 sierpnia 2026 roku o 15:05.
La Promesa - pałac tajemnic - opis serialu i obsada
Serial opowiada o Janie, która zatrudnia się w luksusowej posiadłości, żeby wyjaśnić śmierć matki i odnaleźć zaginionego brata. Szybko okazuje się, że nie będzie to proste, bo na jej drodze staje uczucie do syna markiza. Jana musi więc wybierać między pragnieniem zemsty a rodzącą się miłością. "La Promesa" pokazuje też podziały klasowe w Hiszpanii na początku XX wieku i miesza dramat z wątkami kryminalnymi. Pałacowe wnętrza i kostiumy z epoki tylko podkręcają klimat historii pełnej sekretów. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)