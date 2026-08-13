W poprzednim odcinku "La Promesa – pałac tajemnic" markiz w końcu zgodził się, by służba mogła godnie pożegnać zmarłą Píę. Petra była temu zdecydowanie przeciwna i zapowiedziała markizie, że zrobi wszystko, by pokrzyżować te plany, czym wprawiła pracowników w osłupienie. W tym czasie Martina napisała list do Curra, który razem z Manuelem przedzierał się przez las, niosąc tajne dokumenty dla angielskiego dowództwa. Lope wyznał Verze, że ma ogromne długi u bezwzględnych wierzycieli, co stawia jego przyszłość w posiadłości pod znakiem zapytania. A rozmowa Martiny z hrabią skończyła się awanturą i przypadkowym zniszczeniem cennego drzewka bonsai. Co z tego wyniknie dla mieszkańców pałacu?

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La Promesa - pałac tajemnic odc. 460 - streszczenie

Maria mówi Salvadorowi, że wraca do pisania opowieści i to naprawdę wiele dla niej znaczy. Sprawy Cataliny i Adriana ruszają do przodu, bo po liście z przeprosinami mężczyzna znów pojawia się w pałacu, a to daje nadzieję na zgodę. Petra, mimo sprzeciwu Rómula i Ricarda, uparcie chce oddać dziecko zmarłej Píi Gregoriowi. Wśród służby, która szykuje spotkanie ku czci Píi, wybucha przez to ogromne zamieszanie. Tymczasem do rezydencji wraca Lope, ciężko pobity po spotkaniu z wierzycielami. A w salonach robi się gorąco, gdy Lorenzo składa Marii Antonii niestosowną propozycję, a ona postanawia powiedzieć Alonsowi prawdę.

La Promesa - pałac tajemnic odc. 460 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"La Promesa – pałac tajemnic" wciąż trzyma widzów w napięciu dzięki barwnym postaciom i zwrotom akcji. Jeśli śledzisz losy Jany i rodziny Luján, zajrzyj do popołudniowej ramówki. Odcinek 460 TVP2 pokaże 21 sierpnia 2026 roku o 15:05.

La Promesa - pałac tajemnic - opis serialu i obsada

Serial opowiada o Janie, która zatrudnia się w luksusowej posiadłości, żeby wyjaśnić śmierć matki i odnaleźć zaginionego brata. Szybko okazuje się, że nie będzie to proste, bo na jej drodze staje uczucie do syna markiza. Jana musi więc wybierać między pragnieniem zemsty a rodzącą się miłością. "La Promesa" pokazuje też podziały klasowe w Hiszpanii na początku XX wieku i miesza dramat z wątkami kryminalnymi. Pałacowe wnętrza i kostiumy z epoki tylko podkręcają klimat historii pełnej sekretów. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)