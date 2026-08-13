"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 460

Redakcja Eska Cinema
aszu
2026-08-13 6:05

W 460. odcinku "La Promesa – pałac tajemnic" atmosfera w rezydencji gęstnieje. Decyzje Petry wywołują bunt wśród służby i mieszają w dotychczasowych układach. Do tego dochodzą rodzinne napięcia i sprawy, które długo zamiatano pod dywan.

Petra Arcos w czarnej sukni spogląda w bok z niepokojem. O jej intrygach w La Promesa przeczytasz na Eska.
Autor: TVP VOD / Materiały prasowe/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku "La Promesa – pałac tajemnic" markiz w końcu zgodził się, by służba mogła godnie pożegnać zmarłą Píę. Petra była temu zdecydowanie przeciwna i zapowiedziała markizie, że zrobi wszystko, by pokrzyżować te plany, czym wprawiła pracowników w osłupienie. W tym czasie Martina napisała list do Curra, który razem z Manuelem przedzierał się przez las, niosąc tajne dokumenty dla angielskiego dowództwa. Lope wyznał Verze, że ma ogromne długi u bezwzględnych wierzycieli, co stawia jego przyszłość w posiadłości pod znakiem zapytania. A rozmowa Martiny z hrabią skończyła się awanturą i przypadkowym zniszczeniem cennego drzewka bonsai. Co z tego wyniknie dla mieszkańców pałacu?

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La Promesa - pałac tajemnic odc. 460 - streszczenie

Maria mówi Salvadorowi, że wraca do pisania opowieści i to naprawdę wiele dla niej znaczy. Sprawy Cataliny i Adriana ruszają do przodu, bo po liście z przeprosinami mężczyzna znów pojawia się w pałacu, a to daje nadzieję na zgodę. Petra, mimo sprzeciwu Rómula i Ricarda, uparcie chce oddać dziecko zmarłej Píi Gregoriowi. Wśród służby, która szykuje spotkanie ku czci Píi, wybucha przez to ogromne zamieszanie. Tymczasem do rezydencji wraca Lope, ciężko pobity po spotkaniu z wierzycielami. A w salonach robi się gorąco, gdy Lorenzo składa Marii Antonii niestosowną propozycję, a ona postanawia powiedzieć Alonsowi prawdę.

La Promesa - pałac tajemnic odc. 460 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"La Promesa – pałac tajemnic" wciąż trzyma widzów w napięciu dzięki barwnym postaciom i zwrotom akcji. Jeśli śledzisz losy Jany i rodziny Luján, zajrzyj do popołudniowej ramówki. Odcinek 460 TVP2 pokaże 21 sierpnia 2026 roku o 15:05.

La Promesa - pałac tajemnic - opis serialu i obsada

Serial opowiada o Janie, która zatrudnia się w luksusowej posiadłości, żeby wyjaśnić śmierć matki i odnaleźć zaginionego brata. Szybko okazuje się, że nie będzie to proste, bo na jej drodze staje uczucie do syna markiza. Jana musi więc wybierać między pragnieniem zemsty a rodzącą się miłością. "La Promesa" pokazuje też podziały klasowe w Hiszpanii na początku XX wieku i miesza dramat z wątkami kryminalnymi. Pałacowe wnętrza i kostiumy z epoki tylko podkręcają klimat historii pełnej sekretów. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
La Promesa - Lope
Galeria zdjęć 5

Rolki

La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic