W ostatnim odcinku „Dziedzictwa” na pierwszy plan wyszły miłosne zawirowania i ukryte intencje bohaterów. Nana uparcie unikała szczerej rozmowy z Poyrazem, przez co między nimi narastał dystans i brak zaufania. W tym samym czasie Mert poprosił ją o pomoc, bo chciał wyznać Nazli uczucia, a Poyraz dostał ryzykowną propozycję związaną z nielegalnymi walkami. Wieczorne wyjście do restauracji szybko przerodziło się w scenę zazdrości, bo Sinan przyprowadził Ezgi do miejsca, w którym siedziała też Aynur. Kiedy towarzysz Aynur nagle wyszedł, prokurator próbował namówić ją na wspólny powrót, ale to tylko dolało oliwy do ognia. Czy w kolejnym odcinku wreszcie dojdzie do wyjaśnień?

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"Dziedzictwo" odc. 1008 - streszczenie

Aynur jest rozczarowana zachowaniem Sinana. Po wspólnie spędzonym czasie mężczyzna proponuje jej tylko podwiezienie do domu. Zdenerwowana odmawia jego pomocy, ale po chwili potyka się i uderza głową. Trzeba ją szybko zabrać do szpitala. Ezgi myśli, żeby odpuścić walkę o względy Sinana, ale Isil przekonuje ją, że nie powinna się poddawać. Poyraz coraz mniej ufa Nanie, więc zaczyna ją śledzić. Szybko nabiera pewności, że nie mówi mu całej prawdy. Nie wie jednak, że Nana ukrywa to tylko dlatego, że chce pomóc Mertowi. Czarna mówi Ibrahimowi, że nie chce wcześniej znać płci dziecka. Ibrahim i Kirpi postanawiają więc sprawdzić to po swojemu, w tradycyjny sposób.

"Dziedzictwo" odc. 1008 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcesz wiedzieć, co dalej u bohaterów „Dziedzictwa”, zarezerwuj chwilę w drugiej połowie sierpnia. Serial jest emitowany regularnie w dni powszednie na antenie TVP1. Od dawna trzyma się w ramówce i ma wierną widownię w popołudniowym paśmie. Odcinek 1008 TVP1 pokaże 21 sierpnia 2026 roku o 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial o trudnych wyborach, rodzinnych konfliktach i uczuciu, które rodzi się w cieniu tragedii. Na początku historia kręciła się wokół Seher i jej walki o opiekę nad osieroconym siostrzeńcem, ale kolejne sezony mocno przetasowały główną obsadę. Teraz widzowie śledzą losy Nany i Poyraza, którzy próbują ułożyć relację, a przy tym mierzą się z przeszłością i kolejnymi intrygami. To połączenie dramatu obyczajowego i historii o emocjach, winie oraz próbie odkupienia. W obsadzie są między innymi:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)