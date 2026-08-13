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W ostatnich odcinkach "Panny młodej" na jaw wychodzą kolejne sekrety rodziny Develioglu. Engin odczytał treść kontrowersyjnego testamentu swojej siostry i wśród bliskich zawrzało. Beyza zaczęła bać się o swoją przyszłość, bo zapisy ujawnione przez mężczyznę mogą obrócić się przeciwko niej. Tymczasem Derya i Jonca dopracowują plan, który może sporo namieszać w całym domu. Ojciec Sinem poznał prawdę o Melihu, a Nusret otwarcie wystąpił przeciwko Beyzie. Co z tego wyniknie w kolejnym odcinku?
"Panna młoda" odc. 177 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Hancer wsiada do samochodu Cihana i razem ruszają w drogę. Spokojna jazda kończy się jednak w jednej chwili, bo dochodzi do wypadku i potrącają dziewczynę. Wstrząśnięci sytuacją od razu się zatrzymują i próbują pomóc poszkodowanej. A w rezydencji narasta napięcie, bo Derya i Jonca postanawiają zastraszyć Mukadder.
"Panna młoda" odc. 177 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli śledzisz "Pannę młodą", w odcinku 177 sporo się wyjaśni, zwłaszcza w sprawie potrąconej dziewczyny i tego, co planuje Derya. To będzie odcinek, w którym emocje szybko rosną, a w rezydencji nic nie jest do końca spokojne. Premierowa emisja odcinka 177: 21 sierpnia 2026 roku, TVP2, godzina 17:20.
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
"Panna młoda" opowiada o Hancer, która dorastała bez rodziców i szybko musiała stanąć na własnych nogach. Zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, bo potrzebuje pieniędzy na leczenie chorego brata. Szybko okazuje się jednak, że życie w luksusowej rezydencji to nie bajka, bo na każdym kroku czeka ją konflikt z Mukadder i byłą żoną Cihana. Z czasem między małżonkami rodzi się uczucie, ale nie raz zostanie wystawione na próbę. W serialu występują:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin