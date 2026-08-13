"Panna młoda": streszczenie odcinka 177

Redakcja Eska Cinema
aszu
2026-08-13 6:06

W odcinku 177 serialu "Panna młoda" spokojna podróż Hancer i Cihana niespodziewanie zamieni się w dramat. Bohaterowie będą musieli poradzić sobie z konsekwencjami wypadku, a w rezydencji znów zrobi się nerwowo. Derya i Jonca szykują kolejny ruch, tym razem wymierzony w Mukadder.

Zszokowana Hancer z serialu Panna młoda. O dramatycznym wypadku w 177 odcinku przeczytasz na Eska.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

W ostatnich odcinkach "Panny młodej" na jaw wychodzą kolejne sekrety rodziny Develioglu. Engin odczytał treść kontrowersyjnego testamentu swojej siostry i wśród bliskich zawrzało. Beyza zaczęła bać się o swoją przyszłość, bo zapisy ujawnione przez mężczyznę mogą obrócić się przeciwko niej. Tymczasem Derya i Jonca dopracowują plan, który może sporo namieszać w całym domu. Ojciec Sinem poznał prawdę o Melihu, a Nusret otwarcie wystąpił przeciwko Beyzie. Co z tego wyniknie w kolejnym odcinku?

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"Panna młoda" odc. 177 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Hancer wsiada do samochodu Cihana i razem ruszają w drogę. Spokojna jazda kończy się jednak w jednej chwili, bo dochodzi do wypadku i potrącają dziewczynę. Wstrząśnięci sytuacją od razu się zatrzymują i próbują pomóc poszkodowanej. A w rezydencji narasta napięcie, bo Derya i Jonca postanawiają zastraszyć Mukadder.

"Panna młoda" odc. 177 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli śledzisz "Pannę młodą", w odcinku 177 sporo się wyjaśni, zwłaszcza w sprawie potrąconej dziewczyny i tego, co planuje Derya. To będzie odcinek, w którym emocje szybko rosną, a w rezydencji nic nie jest do końca spokojne. Premierowa emisja odcinka 177: 21 sierpnia 2026 roku, TVP2, godzina 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" opowiada o Hancer, która dorastała bez rodziców i szybko musiała stanąć na własnych nogach. Zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, bo potrzebuje pieniędzy na leczenie chorego brata. Szybko okazuje się jednak, że życie w luksusowej rezydencji to nie bajka, bo na każdym kroku czeka ją konflikt z Mukadder i byłą żoną Cihana. Z czasem między małżonkami rodzi się uczucie, ale nie raz zostanie wystawione na próbę. W serialu występują:

  • Talya Çelebi jako Hançer
  • Türkseve jako Cihan
  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
Talya Çelebi, Hancer z Panny Młodej
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