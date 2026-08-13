W ostatnich odcinkach "Panny młodej" na jaw wychodzą kolejne sekrety rodziny Develioglu. Engin odczytał treść kontrowersyjnego testamentu swojej siostry i wśród bliskich zawrzało. Beyza zaczęła bać się o swoją przyszłość, bo zapisy ujawnione przez mężczyznę mogą obrócić się przeciwko niej. Tymczasem Derya i Jonca dopracowują plan, który może sporo namieszać w całym domu. Ojciec Sinem poznał prawdę o Melihu, a Nusret otwarcie wystąpił przeciwko Beyzie. Co z tego wyniknie w kolejnym odcinku?

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"Panna młoda" odc. 177 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Hancer wsiada do samochodu Cihana i razem ruszają w drogę. Spokojna jazda kończy się jednak w jednej chwili, bo dochodzi do wypadku i potrącają dziewczynę. Wstrząśnięci sytuacją od razu się zatrzymują i próbują pomóc poszkodowanej. A w rezydencji narasta napięcie, bo Derya i Jonca postanawiają zastraszyć Mukadder.

"Panna młoda" odc. 177 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli śledzisz "Pannę młodą", w odcinku 177 sporo się wyjaśni, zwłaszcza w sprawie potrąconej dziewczyny i tego, co planuje Derya. To będzie odcinek, w którym emocje szybko rosną, a w rezydencji nic nie jest do końca spokojne. Premierowa emisja odcinka 177: 21 sierpnia 2026 roku, TVP2, godzina 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" opowiada o Hancer, która dorastała bez rodziców i szybko musiała stanąć na własnych nogach. Zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, bo potrzebuje pieniędzy na leczenie chorego brata. Szybko okazuje się jednak, że życie w luksusowej rezydencji to nie bajka, bo na każdym kroku czeka ją konflikt z Mukadder i byłą żoną Cihana. Z czasem między małżonkami rodzi się uczucie, ale nie raz zostanie wystawione na próbę. W serialu występują:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin