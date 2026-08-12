"Harry Potter" i "Piraci z Karaibów" wracają do kin. Gdzie i kiedy oglądać kultowe serie?

"Harry Potter" w kinach latem 2026

Z okazji 25. rocznicy premiery filmu "Harry Potter i kamień filozoficzny" w sieci kin Cinema City w całej Polsce odbędą się pokazy specjalnie całej serii na podstawie książek J. K. Rowling. Seanse zaplanowane zostały w przedziale czasowym 28 sierpnia - 3 września 2026 roku. Szczegóły i godziny seansów znajdziecie w repertuarach poszczególnych kin.

Multikino zaś, przynajmniej na obecną chwilę, nie ogłosiło planów pokazania "Harry'ego Pottera" na wielkim ekranie.

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"Piraci z Karaibów" znów w kinach

Do kin po latach wracają też "Piraci z Karaibów", tu jednak warto zaznaczyć, że mowa o "głównej trylogii", czyli pierwszych trzech filmach - "Piraci z Karaibów: Klątwa czarnej Perły", "Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka" oraz Piraci z Karaibów: Na krańcu świata". Multikino i Cinema City pokażą filmy zarówno oddzielnie, jak i w formie maratonów. W pierwszej sieci seanse odbędą się w dniach 19-21 września, w Cinema City zaś już w długi weekend 14-16 sierpnia (o stałej porze - 19:30). Szczegóły dotyczące pokazów znajdziecie na stronach kin.

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Na co pójść do kina w sierpniu?

Oprócz wielkich powrotów popularnych franczyz, do kin w sierpniu trafi też trochę nowości. Szczególnie warto przyjrzeć się filmom:

"Kandydaci śmierci" (premiera 7 sierpnia),

"Koniec ulicy Dębowej" (premiera 14 sierpnia),

"Historie równoległe" (premiera 14 sierpnia),

"Tylko jedna noc" (premiera 14 sierpnia),

"Odzyskany" (premiera 14 sierpnia),

"Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru" (premiera 21 sierpnia),

"Bogaci i martwi" (premiera 21 sierpnia),

"Wrong Girls" (premiera 21 sierpnia),

"Gwiazdozbiór Psa" (premiera 28 sierpnia),

"Gorzkie święta" (premiera 28 sierpnia),

"Sunny Dancer" (premiera 28 sierpnia).

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Jak dobrze znasz najsłynniejsze filmowe hity? QUIZ, który rozwiążą tylko prawdziwi znawcy kina Pytanie 1 z 10 Której z poniższych części "Gwiezdnych wojen" nie wyreżyserował George Lucas? "Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja" "Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje" "Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów" "Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo" Następne pytanie